「ロッテ３−５オリックス」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが今季７回目の４連敗。借金は今季ワーストを更新する２２に膨らんだ。九回に追いつく粘りは見せたが延長十回、２イニング目に入った高野脩が太田に決勝２ランを被弾した。

吉井監督は高野脩の続投について「予定通りですよ」と話した。「あのあとブルペンに残ってるのは益田と中村稔と早坂なので、延長３回考えたら、高野脩が１イニング投げないとピッチャーが足りないですよね。追いついたら行くよっていう風には言って送り出しました」と説明した。

先発・ボスは５回９２球を投げて６安打１失点。六回から継投に入ったが、２番手・小野が四球と連打で無死満塁とされ、押し出し四球を与えて降板。１死もとれず２失点と誤算だった。

ボスの交代のタイミングについては「毎回ランナーを出してるし、久しぶりの登板で強風の中、集中力もなかなか続かないと思ったので、あそこまでだったと思います。風がなくてもあの辺からややこしくなるピッチャーなので、あそこでの交代は間違ってないと思います」と明かした。

打線は粘りを見せた。先制された直後の四回に内野安打で出塁した高部が二盗、三盗を決め池田の犠飛で同点。２点勝ち越された直後の六回には安田の適時打で１点差とし、なお２死一、三塁で佐藤が凡退した。１点を追う九回は２死一、三塁から小川が同点中前打を放った。

「諦めないで粘りはしてくれてるんですけど、ひっくり返すまでいってないんで、その他の回（六回）でもあったのかな。もう１つっていうのは。なかなか数試合出ていないので、そこが出せるようにまた頑張ってやっていきたいと思います」と話した。