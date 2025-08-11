2025年7月30日（水）から8月28日（木）まで、JR中央本線の『高蔵寺駅』にある『ベルマートキヨスク高蔵寺店』にて、北海道産素材を使用した『トカトカ』の限定パンが販売中です。

画像：株式会社パンフォーユー

『トカトカ』は、十勝のパンや野菜、お肉など、地元・十勝のおいしい魅力をぎゅっと詰め込んだ北海道河東郡のパン屋さんです。

画像：株式会社パンフォーユー

最大の特徴は、北海道小麦と自家製酵母を使い、低温長時間熟成させた無添加のパン生地。時間をかけてじっくり熟成させることで、豊かな香りと小麦本来の旨味を引き出しています。

画像：株式会社パンフォーユー

今回のラインアップは、北海道ミルクの自家製クリームパン、北海道黒大豆の黒豆塩バターパン、北海道小豆のもっちり粒あんぱん、チーズデニッシュロール、クロワッサン、もっちりカスタードなど、北海道ならではの味わいを楽しめる6種類となっています。

詳細情報画像：株式会社パンフォーユー

旅するパンマルシェ

販売期間：2025年7月30日（水）～8月28日（木）の毎週水・木曜日（※8月13日、14日は除く）

販売場所：JR高蔵寺駅 ベルマートキヨスク高蔵寺店

販売ベーカリー：「トカトカ」（北海道河東郡）

販売商品： 北海道産小麦や乳製品など、北海道の恵みをふんだんに使った厳選6種類のパン

※販売期間は変更となる可能性があります

北海道Likers編集部のひとこと

北海道産の牛乳やバター、チーズ、上士幌町産のお豆など、北海道の恵みを贅沢に使ったパンが、愛知県で食べられるチャンス！ この機会をお見逃しなく！

文／北海道Likers

【画像・参考】北海道の味を愛知へ！JR高蔵寺駅で「トカトカ」の限定パンを期間限定販売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。