「黒も買い足した」「軽くて履き心地がいい！」【しまむら】マニアの「絶賛サンダル」

履き心地のいいサンダルが欲しいけれど、見た目も妥協したくない。そんな大人女性におすすめのサンダルを【しまむら】で発見。おしゃれなしまむらマニアからも好評のサンダルは、歩きやすさだけでなく合わせやすいのも魅力です。

さっとラフに履けてこなれ感たっぷり

【しまむら】「FDウスゾコ2ベルトSA」\1,969（税込）

@chiikotopさんが「履き潰しては買い替えてるぐらいお気に入り」と絶賛のサンダル。白に加えて黒もゲットしたそうで、「硬すぎず柔らかすぎないクッション性が丁度良い」のだとか。ドライ（中敷き）・抗菌防臭など夏に嬉しい機能も備わっています。カジュアルコーデにマッチするメンズライクな2ベルトデザインで、デイリーに活躍してくれそうです。

モード感漂うアシメデザインが魅力

【しまむら】「OK＊アシメサンダル」\2,420（税込）

ボリューミーなソールと、アシメデザインのアッパーでインパクトがあるサンダル。@sn__linklinkさんは「軽くて履き心地がいいのもうれしい」とコメントしています。シックなブラックはモードな雰囲気で、普段使いはもちろんきれいめコーデの外しとしてもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chiikotop様、@sn__linklink様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M