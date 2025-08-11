SKE48中野愛理、初写真集は「無限点」 8月末に迎える卒業への心境語る「幸せいっぱいの日々を過ごさせていただきました」
アイドルグループ・SKE48の中野愛理が11日、都内で1st写真集『可愛いと言って欲しい』の発売記念イベントに登場し、初写真集への思いを語った。
【画像】お気に入りカットは”見開きどアップ”のランジェリーショット
ロケは、初めて訪れたというインドネシア・バリ。クタビーチにすぐにアクセスできる巨大リゾートホテルやプール付きのヴィラを貸し切り、バリで大人気のピンクの外観のおしゃれなカフェやショッピングモール、スーパーマーケットでも撮影。衣装はかわいいものはもちろん、ちょっぴりセクシーなものまで、さまざま。SKE48のアイドルとして常に第一線で活動してきたみんなが知っている姿から初めて見せる姿まで、中野愛理のすべてが詰まった1冊に仕上がった。
初の写真集に中野は「実際に写真集を発売するまでは実感が湧いていなかったんですけれど、イベントを重ねて実際に本を手に取った瞬間に『写真集を出したんだ』と実感がようやく湧いてワクワクした気持ちがあります。でもまだファンの方に直接感想を聞けていないので、きょうのイベントはとても楽しみです」とにっこり。その出来栄えは「いい意味で点数をつけられないくらい完璧なので「無限点」です。皆さんから見ても100点以上だと思うので、これから何回も見るたびに点数を加点しちゃうくらい見てほしいなという気持ちも込めて『無限点』にさせていただきます！」と胸を張った。
中野については7月15日にSKE48の公式サイトで8月末をもって卒業することが発表されていた。卒業を前にしての心境を聞かれると「すごく恵まれた環境で活動させていただいて、いろんなことがあったんですけど振り返ってみるといい思い出しかなくて。終わりよければすべてよしということで、ずっと憧れていたAKB48グループの一員になるという夢を叶えることができて幸せいっぱいの日々を過ごさせていただきました。これからも過去を大切に幸せいっぱいに過ごしていきたいです」と話した。卒業後は未定のようで「いろんななことに興味があるのでいろんなことに挑戦できたらいいなって思っています」と意気込みを見せた。
