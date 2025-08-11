広瀬すず「今思えば」14歳デビュー当時の心境告白 吉田羊は高校時代「いまだにすごく後悔している」こと明かす
俳優・広瀬すず、吉田羊が11日、映画『遠い山なみの光』の原作者カズオ・イシグロ氏の出身地・長崎を訪れた。
【写真】広瀬すず＆吉田羊、長崎・平和祈念像に献花
石川慶監督と3人で、長崎市内にある活水女子大学内のチャペルで行われた原作朗読会に参加。広瀬・吉田が日本語で、英文科の学生たちが英語で、それぞれ原作『遠い山なみの光』の一節を朗読した。
同作が女性の生き方を描いた作品であることから学生からのお悩み相談の時間も設けられた。「将来やりたいことが明確に分からず、焦りを感じている」という学生に対し、学生時代バスケに没頭していたという広瀬は、自身について「誰かに導いてもらったことが圧倒的に多く、バスケ選手とかバスケに携わる仕事をするのだろうと漠然と思っていました」と振り返り、「不意にタイミングが来る時があると思うので、考えてどうにもならないときは距離を置いてみたりすることで気づいたときに些細な人の言葉で気づいたり、運命的な出会いがあったりする。焦らず、頑張りすぎず、自分のペースで考えるうちに見えてくるときがあるのでは」とアドバイスした。
吉田は「迷いがどこからくるか考えると、情報が可視化される社会で誰かと比較してると思うんですよね」と話し、「人生のチャンスやタイミングは人それぞれ。自分の興味があることや、興味がなくても取り組んでみたことから新しい出会いや発見が得られる。いろんなことに挑戦してたくさんの出会いを重ねる中で見つかると思うし、見つからなかったとしても模索する時間や道のりはきっと人生の宝になると思うので、ぜひいろいろ飛び込んで経験してみてください」とエール。
「海外に興味があり、違う世界を見てみたいが、長崎を離れたことがなく不安で勇気がいると感じている」という声に対しては、静岡出身で14歳でモデルデビューした広瀬は「当時は誰も信用できず、今思えば人と距離を置いていました」と回顧。「自分を守りながら生活していた時期もあったと思いますが、気付いたら思った以上に人って優しいなって。助けてくれる人が想像以上にたくさんいて、意識しなくても自分が慣れていくことでだんだん怖くなくなって、急にちょっとしたことでも楽しいと思えたり、面白いなという気付きが生まれてきました。まだ13年くらいですが、自分が頑張れば環境が変わったり、人が応えてくれたり、活力が生まれたりといった変化を少しずつ感じながらやっと東京に慣れていると思います」と経験を話し、「家族とかと、電話やテレビ電話もできるのですごく頼っています。気付いたら周りに人がいてくれたり、自分が頑張ると返ってくるものもあると思います。一歩勇気を出すのも素敵なことなので応援しています」と呼びかけた。
吉田は、高校時代に親友がアメリカ留学することが決まり、離れたくないという不純な動機で「自分も行きたい」と両親にせがんだことがあるという。「両親に高校までは日本で出てほしい、この先自分で働けるようになってから行ってみたらいいじゃないと言われて諦めましたが、いまだにすごく後悔している」と明かした。
今回、全編英語セリフに挑んだとあって、「本作に出演が決まり語学をもう一度やるなかで、年齢に反比例するのが記憶力でした。早ければ早いほうがいい、特に語学学習は。ぜひ早めに出て行っていただきたいですし、長崎は素敵な街だけど、長崎を出て他の街で暮らすことでしか見えない景色もあると思う。海外に出れば異なる文化や価値観に触れることで視野を広げることができる。将来、自分を助けてくれると思います」と語った。
■ストーリー
日本人の母とイギリス人の父を持ち、大学を中退して作家を目指すニキ。彼女は、戦後長崎から渡英してきた母悦子の半生を作品にしたいと考える。娘に乞われ、口を閉ざしてきた過去の記憶を語り始める悦子。それは、戦後復興期の活気溢れる長崎で出会った、佐知子という女性とその幼い娘と過ごしたひと夏の思い出だった。初めて聞く母の話に心揺さぶられるニキ。だが、何かがおかしい。彼女は悦子の語る物語に秘められた＜嘘＞に気付き始め、やがて思いがけない真実にたどり着く──。
