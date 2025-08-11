手土産これにしよーーーっと！【シャトレーゼ】ビジュも可愛い「アイス」って？

種類豊富な和洋スイーツが揃う【シャトレーゼ】。生菓子や焼菓子はもちろん、実は“冷凍スイーツ & アイス”の充実ぶりも見逃せません！ 今回は、見た目も可愛くて子どもウケ抜群！ 夏休みの手土産にも喜ばれる、注目のアイスをご紹介します。

思わずパケ買いしたくなりそう！「スイカアイスバー6本入」

「一番のお気に入り」と、シャトレーゼマニアの@mame48goさんが紹介する「スイカアイスバー6本入」。シャーベットなのでさっぱり感があって、暑い日のおやつにおすすめです。\302（税込）と手に取りやすい価格なのも嬉しいポイント。手土産用と自宅用、思わずまとめ買いしたくなるお得さです。

アイスなのにサクサク！？

スイカの種は、サクサク食感のチョコレートパフで表現。本物のスイカならちょっぴり面倒な存在の種ですが、これなら思いっきり楽しめそう！ ビジュ・コスパ・美味しさと三拍子そろったアイスは見逃せません。

手軽さ◎ バラマキおやつならコレ

ちょっとした差し入れには「デザートショコラボール」\399（税込）がイチオシです。分けやすい個包装で、20個入りと大容量！ 仕事や勉強の気分転換やクールダウンにぴったりの一口サイズです。

4種ゲットして食べ比べ！

バニラアイスをスイートチョコでコーティングした「バニラ」のほか、クーベルチュールチョコレート入りの「ノワールショコラ」、抹茶とクッキークランチを使った「宇治抹茶ミルク」、ミントアイスをスイートチョコでコーティングした「チョコミント」も販売しています。全種類GETして、“4種類を1個ずつ”食べるなんて選択肢もあり！

夏の手土産に迷ったら、ぜひ【シャトレーゼ】の冷凍コーナーを覗いてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N