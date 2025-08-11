「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」としてブレイクし、アメリカンフットボール選手としても活動したトクダコージが近影を見せた。

１１日までにインスタグラムで「ご報告です ８月１２日から配信開始のＮｅｔｆｌｉｘシリーズ『ファイナルドラフト』に出演します」と伝え、「あれやこれやで争って頂点を目指すマッスルサバイバル はっきり言ってとんでもないアスリートたちと闘ってきました」と説明。「常に筋肉全集中で臨んだこの闘い 果たして芸人やアメフトの経験は活きるのか！？ぜひ応援してください」とつづり、ムキムキな姿をアップした。

コージは、相方のダイキと活動した「ブリリアン」を２０２０年２月に解散後、アメリカンフットボールの日本社会人Ｘリーグ「ｏｔｏｎａｒｉ福岡ＳＵＮＳ」プレーしていた。現在はパーソナルジム経営と俳優活動を行い、クレープ店を経営していたこともあるという。

「ｗｉｔｈ Ｂ」時代からかなり大きくなった体にフォロワーは「すごい！！！」「すげー！かっけーじゃん！」「めっちゃ身体仕上がってる」「吠えてるのコージさんですよね？」「かっこいい」などの声を寄せていた。