◆パ・リーグ ロッテ３―５オリックス＝延長１０回＝（１１日・ＺＯＺＯマリン）

パ・リーグ最下位のロッテは、９回２死から追いつく意地を見せたが、延長１０回に６番手左腕の高野脩汰投手（２６）が太田に７号２ランを被弾して敗れて４連敗となり、３７勝５９敗の借金２２となった。

先発のボスは５回９２球、６安打１失点と粘投を見せて試合を作ると、打線は１点を追う４回に池田の左犠飛で追いつき、６回に２点を勝ち越されたが、直後の６回裏に安田の右前適時打で１点差に迫ると、９回２死一、三塁で小川が中前適時打を放って土壇場で追いついた。だが、９回からイニングをまたいで１０回のマウンドに上がった高野が太田に痛恨の２ランを浴びた。

吉井監督は「諦めないで粘りは見せてくれているんですけど、ひっくり返すまでいっていない。もうひとつというのが、ここ数試合なかなか出ないので、そこが出せるようにまた頑張ってやっていきたいと思います」と前を向きながら振り返った。

９２球で降板となったボスについては最大で秒速１５メートルの強風が吹いていたこともあって「（１〜５回まで）毎回ランナーを出しているし、久しぶりの登板で、強風の中、集中力もなかなか続かないと思ったので、あそこ（５回）までと思いました。風がなくてもあの辺からややこしくなるピッチャーなので、あそこでの交代は間違っていないと思います」と振り返った指揮官。１０回に高野を続投させたことについても「予定通りです。あの後ブルペンに残っていたのが、益田と中村と早坂なので延長３回考えたらあいつ（高野）が１イニング投げないと、ピッチャー足りないですよね。『追いついたら行くよ』と言って送り出した」と説明した。