◇パ・リーグ オリックス5―3ロッテ（2025年8月11日 ZOZOマリン）

延長戦までもつれたシーズン100試合目を勝利で飾ったオリックス・岸田監督は「（これまでと）一緒ですよ。一戦一戦、今日みたいな苦しい戦いが続くと思うんですけど、頑張ってやっていきます」と残り43試合を見据えた。

ロッテ戦はプロ初登板だったドラフト2位・寺西は、初見参のZOZOマリンで6回途中6安打2失点の力投。上空の風速10メートル越えの環境でのゲームメイク力を発揮した右腕を、指揮官も「どんな風になるかと思っていましたけど、堂々としたいい投球だった」と称えた。

9回は守護神・マチャドが21試合ぶりの失点で同点に追いつかれるも、「（追い）越されんことだけで、抑えの仕事ができていると思います」とねぎらい。佐藤のゴロをグラブと反対の右手で直接捕球しようとし、気にするそぶりもあったが「大丈夫だと思います」と無事の見込みを強調した。

延長10回は才木がアウト全てを三振で奪い、プロ初セーブを記録。奮起を続ける育成出身の3年目右腕に、岸田監督も「マウンド度胸はありますから、その辺しっかり出ていたんじゃないか。三振取れる能力も持っていますし、すごくいい仕事してくれました」と称えていた。