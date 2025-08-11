中川翔子のインスタグラム（＠ｓｈｏｋｏ５５ｍｍｔｓ）より

写真拡大

　双子を妊娠中のタレント・中川翔子が“ヲタ活”ショットを公開した。

　中川は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「ヲタ活してきたー！大好きな友達　宮島咲良ちゃんと！　スライムパンケーキ、はぐレモンのオムライス　バブルスライムクリームソーダ　スライムウインナーコーヒー　ドラクエづくしのメニューかわいかった！」と記し、アーティスト活動も行うフリーの宮島咲良アナウンサーと、コラボカフェを楽しむショットをアップ。

　「ひきこもりデイズだからちょっとでも友達に会えてめっっちゃ元気でた　話したいことをマシンガンのよーに話し合いました！」と出産前に“ヲタ活”を満喫した様子。

　「いつか双子が三歳くらいになったら　さくらたんｍｃの戦隊イベ連れて行けたらいいなぁ　あと後楽園ゆうえんちのＧロッソは絶対連れて行きたい！と、未来のこと考えると楽しくなってきました　ディズニーとかもね！　母になっても一生ヲタ心はつづきそう」「もうゆっくりのしのしちょっとしか歩けないから　本当に今日は嬉しかった！　友達っていいねえ」とつづった。

　この投稿には、「楽しめたようで良かった　無理なくゆっくりね」「体調見て自分の好きなことするのも大事だと思います」などのコメントが寄せられた。