「十日に一度は映画を見に行く」

モデルでタレントのアンミカが米国人夫との仲睦まじい爛襦璽謄ン2ショットを公開した。

「夫とは、十日に一度は映画を見に行くようにしています」とつづり、米国人実業家の夫セオドール・ミラーさんと寄り添う姿を披露。先月は話題作「国宝」をはじめ4本の映画を鑑賞し、観賞後には感想を語り合ったという。今回観たのは「ジュラシック・ワールド／復活の大地」で「すごい迫力に度肝を抜かれましたね」とコメントし、作品ポスター前で撮影した写真を投稿した。

さらに「自分以外の人生や世界で起きそうな物事に関心を持ち、想像力が膨らむ映画や舞台、ドラマは、社会で協力しながら生きる上で大切な存在」と夫婦で映画を楽しむ理由も語った。

夫のセオドール・ミラーさん（左）とアンミカ

（アンミカのインスタグラムahnmikaofficialより）

コメント欄には「仲良し 羨ましいです」「ミカさんの表情から楽しさが伝わってきます」「楽しみながら人生の道を切り開かれて素晴らしいです」「旦那様と映画デート いいですね! あとから感想を話すのも楽しいですよね」「ご夫妻でハリウッド映画も出演もありそうですね」などの声が寄せられている。