脳に血栓が見つかり即入院。医師も呆れる夫の反応とは…｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第8話をごらんください。

CT検査の結果、脳の血管を血栓が塞いでいることが発覚したツマ子。その場で入院が決まるほどの深刻な状態ですが、夫の心配がツマ子に向けられることはありませんでした。果たしてツマ子に血栓ができた原因とは…？

妻が深刻な状態であることを聞いてもなお、自分のことばかり心配する夫。即入院になるほどの妻を帰宅させようとする姿に、体調不良のツマ子も思わず怒りが込み上げます。



頭痛の原因がわかったことで、さっそく処置を受けることになりましたが、血栓ができた原因は医師にも見当がつかないようです。

