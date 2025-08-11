車内出産で救急搬送「臍帯処置してある」に医師の表情が変わった【ママリ】

産声が聞けてホッとしたのも束の間、赤ちゃんは低体温状態に…。安心させるような救急隊員の声かけに、優花さんの頭の中は赤ちゃんへの申し訳なさでいっぱいでした。病院に到着し、救急隊員から報告を受ける主治医でしたが…。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『真冬の車内出産、自分で赤ちゃんを取り上げた話』第13話をごらんください。

2人目がスピード出産だったこともあり、瞬く間にお産が進み、車内で赤ちゃんを生んだ優花さん。自らの手で取り上げた赤ちゃんは運良く無傷で産声をあげてくれましたが、低体温状態でした。到着した救急隊員にへその緒を切る処置を施してもらい、病院へ向かいます。

一瞬険しい表情を見せた主治医の様子が気がかりな優花さんでしたが、その後の処置の痛みでそれどころではなくなってしまいました。主治医が表情を曇らせた原因が気になりますね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）