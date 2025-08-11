吉祥寺駅周辺で「魅力的な観光スポットが多い」と思うエリア2位は「吉祥寺本町」、1位は？
吉祥寺は居住地としても人気ですが、井の頭公園やジブリ美術館など観光スポットにも恵まれています。歴史ある横丁があったり、おしゃれなカフェがあったり、最近ではサブカルチャーの発信地としても注目を集めているようです。
All About編集部は2025年7月16〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「吉祥寺駅周辺のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、「吉祥寺ファンページ」編集長まなぶんさんに吉祥寺周辺の「魅力的な観光スポット」について聞いてみました。
【全結果】吉祥寺駅周辺の「魅力的な観光スポットが多い」と思うエリア
「朝から夜まで楽しめる」エリアであることが高評価につながったようです。
回答者からは「おしゃれなカフェがたくさんあるので」（20代女性／神奈川県）、「商業施設が多く、買い物したい店が溢れているから」（30代男性／東京都）、「サンロード商店街やダイヤ街、ハモニカ横丁など観光・グルメ・ショッピングが集まる中心地だから」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「井の頭公園やジブリ美術館があり、動物園まで揃っているのが魅力」（20代女性／東京都）、「井の頭公園は季節ごとの色々なイベントや景色が楽しめるところだから」（30代男性／東京都）、「カフェやギャラリー、雑貨店も多く、文化的でゆったりした雰囲気が魅力的です」（40代女性／静岡県）などのコメントが寄せられていました。
一方、吉祥寺本町が2位なのも納得できますね。闇市の風情を残すハモニカ横丁や、個人店が多い中道通りには、個性豊かなショップや飲食店がひしめき合っています。
「吉祥寺プティット村」のようなメルヘンな世界観のスポットから、「挽肉と米」や「sinensis（シネンシス）」といった人気店まで、新旧の魅力が混在し、散策するたびに新しい発見があります。何度訪れても飽きさせない、活気に満ちたエリアです。
【まなぶん プロフィール】
地域メディア「吉祥寺ファンページ」の編集長。ブログやSNSにて吉祥寺や三鷹エリアのローカルなグルメ情報、開店・閉店、美容・健康、イベントなど、地域の魅力を発信し続けています。
＜調査概要＞
調査期間：2025年7月16〜17日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の男女250人（20代：71人、30代：87人、40代：50人、50代：31人、60代：11人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:まなぶん)
