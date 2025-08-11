秋冬の指先にきらめきを！HOMEIの新色ウィークリージェル♡

秋冬の訪れとともに、ファッションもメイクも深みを帯びる季節。そんな季節にぴったりの新色ネイルが、セルフジェルの人気ブランド「HOMEI」から登場します。今季のテーマは“Self Nail Decoration”──指先から自分らしくときめくこと。やわらかな色味と奥行きのある煌めきが魅力の新色・限定色をまとえば、あなたらしい秋冬のムードがふんわりと完成します。

深みと輝きで魅せる秋冬カラー

価格：1,320円（税込）

HOMEIの新作は、秋冬の空気感をまとうようなロマンティックなカラーが勢ぞろい。

・「Rosé Truffle Magnet」は、深紅にとろけるマグネットの煌めきが視線を集める1本。

・「Starlight Beige」は、繊細なパールが指先で星のように瞬く上品カラー。

・「Fig Paste」は、熟れた無花果のような深みある赤みブラウン。

どの色も、あたたかみと品の良さを兼ね備えた秋冬ネイルにぴったりです♪

グッチの最新コレクション♡香りと彩りで自分らしさを咲かせて

数量限定の“フラッシュマグネット”にも注目

価格：1,320円（税込）

スマホのフラッシュを浴びると、蝶の羽のように輝く“フラッシュマグネット”シリーズも数量限定で登場！

・「Golden Flash Magnet」は、動くたびに表情を変えるまばゆいゴールド。

・「Lunar Flash Magnet」は、幻想的な月明かりのようなブルーとパープルのミックスカラー。

見る角度によって異なる輝きを放ち、光をまとう指先に仕上がります。店頭では定番色との同時展開も♡

指先からときめきをまとう秋冬ネイルを♡

この秋冬、セルフネイルで自分らしい輝きをまとってみませんか？HOMEIのウィークリージェル新色は、忙しい毎日でも気軽にネイルチェンジできるのが嬉しいポイント。

気温が下がる季節だからこそ、指先にぬくもりときらめきを宿すネイルは心の癒しにも。限定アイテムは争奪戦の予感…♡

ぜひお早めにチェックして、あなただけの秋冬スタイルを楽しんでくださいね。