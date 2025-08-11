鏡に窓…呪われた人が映った全てに“噛み付く霊”が宿る。男が歩いた街が大パニックに／オウマガトキFILM
『オウマガトキFILM 視えないものが視える刻』（稲垣みさお：漫画、オウマガトキFILM：原案/KADOKAWA）第3回【全10回】
【漫画】『オウマガトキFILM 視えないものが視える刻』を第1回から読む
心霊系YouTubeチャンネル「オウマガトキFILM」を運営するヒロとトモは、視聴者から依頼を受け、事故物件や廃墟、心霊スポットを訪れて心霊検証や探索をしている。殺人事件があった空き家にある三面鏡の封印や、首つり自殺があった家で「ひとりかくれんぼ」の実証など、二人は様々な事故物件の調査で常識を超えた心霊現象を体験することになる――。心霊系YouTubeチャンネル禁断の漫画化！ 『オウマガトキFILM 視えないものが視える刻』に描かれた、漫画でしか表現できない背筋がゾッとする世界をお楽しみください。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
