パートナーと結婚すると、幸せな日々が待っているはず……。そう思っていたのに、まさかの義母との関係に悩むことになるなんて。今回は、自分の孫にまで口出しをしてくる義母に、思わず激怒してしまったエピソードをご紹介します。

「今は整形っていう手もあるわね」

「結婚して夫と二人で幸せな生活を送っていたのですが、長女が生まれたことをきっかけに義母との関係に悩むようになりました。義母は私のことはすごく気に入ってくれていたのですが、生まれた娘を見て「あら……。可愛いわけではないわね」と一言。生まれたばかりの孫に対してそんなことを言うなんて、正直信じられませんでした。その一言を皮切りに、義母は事あるごとに娘の容姿について文句を言うようになったのです。

最近では娘が小学校に入学したのですが、七五三で撮った写真を見て私に「今は整形っていう手もあるわね」「10歳で5年生くらいでしょ？ そのくらいで整形すれば小学校の卒業アルバムだって整形後じゃない？ 見られてもバレないわよ。我ながらナイスアイデア！」と、まさかの孫の整形を促してきたのです。さすがにそこまで言われたら私も我慢できません。「いい加減にして!!」「言って良いことと悪いことがあります。悪気はなくても、思ったことをただ口にだすだけだったとしても、今の言葉は聞き捨てなりません！」と、これまでの鬱憤を晴らすかのように大激怒してしまいました。

すると義母は驚いた顔で何も言えなくなり、その場はシーンとした空気に。夫は「まあまあ」と間に入ってきましたが、私は「あなたもいつも黙ってないで、自分の母親にちゃんと言って！」と夫にも一言。この件以来、義母からの容姿への口出しはピタリと止まり、夫も義母に私の気持ちを伝えてくれたようですが、あの言葉は一生忘れません」（体験者：30代・女性・主婦／回答時期：2025年3月）

▽ 義母からの容姿への口出しは、本当にうんざりしてしまいますよね。ただ、今回は大激怒したことで、少しは義母も反省してくれたはず。これを機に、義母からの発言がなくなるといいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。