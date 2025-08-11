「ニューヨーク」が11日までに公式YouTubeチャンネルを更新。屋敷裕政（38）が、「メイプル超合金」カズレーザー（41）と女優・二階堂ふみ（30）が結婚を発表した件について言及した。

それぞれがSNSに連名の文書を投稿し、ファンに結婚を報告。2人は「いかんせん2人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とユニークに決意をつづっていた。また二階堂はインスタグラムにこの文章を載せた上で「4649!」と書き加えた。

この件について、嶋佐和也は「凄いカップルが誕生」と驚きを隠せない様子。屋敷も「これ、山里さん以来のビッグカップルじゃない?」と、19年に女優・蒼井優と結婚した山里亮太と重ねていた。

また、カズレーザーが「トレンディエンジェル」たかしと共同生活を送っていたという話題に。嶋佐は「さすがにご結婚されたら違うでしょ」といい「でも、最近まで住んでたんじゃない?最後にお邪魔したの結構前だけど、その時普通にリビングでたかしさんとか、カズさんに飲ましてもらって」と振り返っていた。