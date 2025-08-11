古巣ゲンク復帰の伊東純也、クラブが“背番号10”を託した理由を説明
スタッド・ランスから古巣のゲンクへの加入が発表された日本代表FW伊東純也。クラブは背番号10を託した理由を説明している。
18-19シーズン途中にゲンクに加入し、22-23シーズン開幕直後まで同クラブでプレーした伊東。在籍中にリーグ戦、カップ戦、スーパーカップを制し、21-22シーズンには16アシストを記録してアシスト王に。さらに年間ベストゴールにも選出されるなど、不可欠な存在としてピッチ上で躍動した。
そして、3年ぶりにゲンクに復帰すると、与えられた背番号はクラブのスター選手が背負ってきた10番。クラブは「ジュンヤがこれまでクラブに与えてきた貢献を称えるものであり、同時に今後の活躍への信頼の証でもある」と10番を託した理由を説明。さらに、「彼の経験、スピード、華麗なプレーは、再び青と白のユニフォームの攻撃陣のキープレーヤーとなる可能性を秘めている」と伝え、大きな期待を寄せている。
