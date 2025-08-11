◆パ・リーグ ロッテ３―５オリックス＝延長１０回＝（１１日・ＺＯＺＯマリン）

パ・リーグ最下位のロッテは、９回２死から追いつく意地を見せたが延長１０回に６番手左腕の高野脩汰投手（２６）が太田に７号２ランを被弾して敗れて４連敗となり、３７勝５９敗の借金２２となった。

先発は右腕のボス。当初は前日１０日の同カードで先発予定だったが、雨天中止となってスライドで先発のマウンドに上がった。３回までは走者を背負いながらも無失点で切り抜けていたが、両軍無得点の４回に１死一塁から太田にフルカウントから適時二塁打を浴びて先取点を献上した。

それでも直後の４回裏に先頭の高部が約３か月ぶりの３番起用に応えるようにして遊撃への内野安打で出塁すると、二盗と三盗を決めて１死三塁で池田の左犠飛で同点のホームを踏んだ。

ボスは、最速で秒速１５メートルの強風も吹く中で、５回９２球を投げて６安打１失点で降板。同点でマウンドを降りて、４月２５日以来の３勝目はならなかったが、粘投で試合を作った。ボスは「今日は風との闘いもあって難しさもあったけど、ストレート、スライダーとボールの強さも戻ってきている感覚はあった。その中で４回に失点した場面（太田の適時二塁打）、３―２からの１球は悔いが残ります」と振り返った。

だが、継投が裏目に出た。１―１の６回に２番手でマウンドに上がった小野が１死も奪えず無死満塁から中川に押し出し四球を与えて勝ち越しを許すと、３番手の沢田も大里に左前適時打を浴びてリードを２点に広げられた。

６回に２死一、二塁で安田が先発右腕の寺西から右前適時打を放って１点差に迫り「打ったのは、まっすぐです。チャンスでランナーを返すことができて良かったです」とうなずいた。

７回からは広池、横山、高野が１イニングずつを３イニング連続無安打無失点で抑えると、９回２死から小川の適時打で追いついた。８月初安打、初打点だった小川は「打ったのはストレートです。追い込まれていたので、もうなんとか食らいついていくだけと思っていました。ヒットになってくれて良かったです」と笑顔を見せた。

延長１０回は高野が続投したが、先頭の渡部に死球を与えると、１死二塁で太田に７号２ランを左翼席に運ばれた。試合前の時点で防御率１・５４だった高野だが、今季初黒星（５勝）を喫し、２０登板で防御率は１・９８となった。