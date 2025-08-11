【大雨警報】石川県・羽咋市、中能登町に発表 11日21:23時点
気象台は、午後9時23分に、大雨警報（土砂災害）を羽咋市、中能登町に発表しました。また洪水警報を七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に発表しました。
能登では、12日夜遅くまで土砂災害に、12日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日夜遅く
12日昼前にかけて警戒
■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 11日夜遅く
□洪水警報【発表】
12日昼前にかけて警戒
■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日夜遅く
□洪水警報【発表】
12日昼前にかけて警戒
■羽咋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日夜遅く
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日夜遅く
□洪水警報【発表】
12日昼前にかけて警戒
■中能登町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日夜遅く
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 11日夜遅く
□洪水警報【発表】
12日昼前にかけて警戒
■能登町
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日夜遅く
□洪水警報【発表】
12日昼前にかけて警戒