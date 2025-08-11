俳優の仲里依紗とが自身のヘアメイク等を担当し、プライベートでも交流の深いヘアメイクアップアーティストの“なすようこ”がInstagramにて、「ガガ様」と敬愛するレディー・ガガのライブに参戦したことを報告。その際のリスペクトが表現された完全再現スタイリングが話題を集めている。

写真＆動画：仲里依紗のレディー・ガガ完全再現ショットに「美しすぎる」「本当最高」声多数＆いつでも本気！サム・スミスのライブを観に行った際のファッションも

■“にゃんぴょんチーム”でシンガポールへ

仲里依紗は、なすようこと自身の実妹である“れいちゃん”のアイス大好きテンション高めなにぎやか“にゃんぴょんチーム”でレディー・ガガのシンガポール公演を堪能したことを「in Singapore メイクアップしてライブ参戦」と報告。

顔にレースをつけて鼻筋の通ったキリッとしたクールメイクを施し、体のラインを美しく強調したブラック衣装を身にまとい、気分は完全にレディー・ガガ状態の仲里依紗。なりきって様々なポージングをとったり、同じく完璧なガガ様メイクを施したなすようこ＆れいちゃんとの3ショット、メイクが出来上がっていくまでの動画、現地についての記念ショットなど、全12点の思い出ショットを公開中だ。