アクティブ指向の新グレードを追加

ヒョンデ・モビリティ・ジャパンはAセグメントのスモールEV『インスター』に、アウトドア・テイストの新グレード『インスタークロス』を追加、9月10日より発売する。

『インスタークロス』は、オフロード感のある専用デザインのバンパーとサイドシルプロテクター、17インチアルミホイールを採用、そして大きな特徴として大型ルーフバスケットを装備することで、アクティブグレードらしいタフなアピアランスと高い実用性を獲得した。



9/10 発売の『ヒョンデ・インスタークロス』。 ヒョンデ・モビリティ・ジャパン

エクステリアカラーには専用色の『アマゾナスグリーンマット』、『ダスクブルーマット』、『アンブリーチドアイボリー』の3色を含む5色が用意される。

インテリアはスタンダードな『ブラックモノトーン』のほかに、グレーとカーキのコンビネーションシートにライムイエローのアクセントをあしらった個性的な『ダークグレーライトカーキ』も選択可能となっている。

また『インスタークロス』は、高効率なバッテリーシステムを搭載し、一充電走行距離は393kmを実現。週末のアウトドア活動から平日の通勤や買い物などの日常使いでの充電頻度を大幅に軽減している。キャンプ場での電源の不安や郊外での充電スポット探しに悩むこともなく、自由なドライブや冒険を満喫できることも特徴である。

『インスタークロス』の価格は372万9000円となる。

特典付き先行予約を実施

9月10日の新型『インスタークロス』本発売に先んじて、現在先行予約キャンペーンが実施中である。

先行予約者限定で、『ヒョンデ・アシュアランス・プログラム（HAP）』のヘルスケアを5年に延長、もしくはアウトドアセットがプレゼントされる特典が用意される。



『インスタークロス』先行予約キャンペーンで選択可能な『インスター・アウトドアセット』。 ヒョンデ・モビリティ・ジャパン

『HAPヘルスケアの延長』を選択した場合、ヘルスケアが通常の3年から5年に延長され、購入後4年目の法定12か月点検基本料金と5年目の車検基本料金が無料で提供される。

『インスター・アウトドアセット』では、プレミアムネッククッション、オーガナイザー＆サイドテーブル、助手席シートバックボードテーブル、折りたたみ式チェア、ピクニックマットの5店セットがプレゼントされる。

また、秋の行楽シーズンを『インスタークロス』で楽しめるように早期納車可能な初回生産車25台も先着順で用意される。25台の内訳は、15台が『トムボーイカーキ』のボディカラーと『ダークグレーライトカーキ』インテリアの組み合わせ、10台が『アンブリーチドアイボリー』のボディカラーと『ブラックモノトーン』インテリアの組み合わせとなる。

また、8月8日のCXC横浜を皮切りに全国キャラバンも実施、オートバックスセブンのアウトドアブランド『ゴードンミラー』グッズともに車両展示が行われる。