進化を遂げた夏の風物詩「盆踊り」にいま、若者や外国人がドハマり中です。

あなたも行きたくなる、令和の「盆踊り」を調査しました。

達人直伝！盆踊りを楽しむコツ

山形純菜キャスター:

盆踊りを楽しむコツを聞いてきました。

盆踊り歴20年以上の西町自治会青少年部の原さんによると、まずは「輪に入る」こと。最初は歩くだけでもOKということです。

その後、上手な人を見つけて真似するといいということです。上手な人は、櫓の上や輪の内側に多いそうです。

輪に入ったら、次は「手の動き」をマネします。

西町自治会の「炭坑節」の場合は6つの動きのみです。

掘る→担ぐ→下がる→押す→開く→チョチョンがチョン

「しっかり止める」「指先まで伸ばす」を意識するとより見栄えが良くなるそうです。

「間違えても大丈夫！笑顔で楽しく踊ることが大事」ということでした。

まだ間に合う！令和の盆踊り

山形キャスター:

年間100以上の盆踊りに参加している“盆オドラー”の佐藤智彦さんによると、「8月は、ほぼ毎日どこかしらで盆踊りが行われている」とのことです。

まだ間に合う東京の盆踊りを調べました。

▼8月25日・26日

仮装が楽しめる「田端銀座盆踊り大会」

▼8月30日・31日

今年初開催「中目黒盆踊り大会」

ぜひ皆さん行ってみてください。