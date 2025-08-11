WTTチャンピオンズ横浜

卓球でシングルスのナンバーワンを決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」の最終日が11日、横浜市の横浜BUNTAIで行われた。男子決勝で世界ランク4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同2位の王楚欽（中国）に4-2（11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4）で勝利。世界王者を撃破して、チャンピオンズ3年ぶりの優勝を掴んだ。

張本は優勝後の取材で「あの日の発言を少しは証明できたかなと思う」と話した。

Tリーグについて、自身のインスタグラムのストーリー機能で疑問の声を上げたのは、今大会開幕の3日前の4日だった。

Tリーグ各試合の最終ゲームは6-6から開始、最終5試合目は1ゲームで決着、原則としてデュースはなし、などの独自ルールを疑問視。他に「WTTとは違う、振れば入るようなボールを使うだとか」とリーグでの使用球にも言及し、「世界最高峰の選手たちだけに不利なルールでどうするんですか」とつづっていた。

Tリーグ男子と今大会は、同じボールが使用されていた。張本が王楚欽に0-4完敗した7月のUSスマッシュとは違うボールだ。そして、実績や世界ランクでは王楚欽よりは、まだ格下に位置していた張本が勝った。

もちろん、この日の試合でチキータを前半封印するなど作戦もハマったが、張本は「ベガスのボールならこんなにうまくいったか分からない」と話した。

その上で「自分があの時、（Tリーグについて）発言した尻ぬぐいをするためにも僕が王楚欽に一矢報いないと男じゃないと思った。僕が王楚欽に勝ったことで、あの日の発言を少しは証明できたかなと思う」と胸を張っていた。



（THE ANSWER編集部）