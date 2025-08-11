フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

ジレ×シアースカートのきれいめセットはお仕事シーンに最適！レディなアイシーブルージレで真夏の外回りがマイナス3℃な清涼感♡

出典: 美人百花.com

スクエアネックとベルトが生む凛とした表情をビジネス場面の戦力に。セットのシアースカートで清涼感を演出。

セットアップ\29,500／CELFORD ニット\6,600／RESEXXY イヤリング\6,820／イットアトリエ（14 SHOWROOM） 腕時計\30,800／マトウ（エイチエムエスウォッチストア 表参道） バッグ\42,900／PELLE MORBIDA 靴\18,150／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／土山大輔（TRON） スタイリング／楠玲子 ヘアメイク／森川誠 モデル／宮田聡子 文／長谷川稚渚