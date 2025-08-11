【交通情報】JR九州 8月12日(火)の運行計画＜九州新幹線・特急列車・Ｄ＆Ｓ列車・普通列車・快速列車＞※11日20:20更新
九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月12日（火）の運行計画について新たに発表しました。
【九州新幹線】
九州新幹線（博多～鹿児島中央）：通常どおり運行
西九州新幹線（武雄温泉～長崎）： 通常どおり運行
【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】
▼全列車運休
九州横断特急
きりしま
あそぼーい!
A列車で行こう
▼始発列車から運行取り止め
ゆふ
▼本数を減らして運行
きらめき
リレーかもめ
かささぎ
▼通常通り運行 の列車
ソニックにちりんシーガイア（博多～大分）
ソニック（大分～佐伯）
にちりんにちりんシーガイア
かいおう
みどりハウステンボス
ひゅうが
ゆふいんの森
ふたつの星4047
指宿のたまて箱
海幸山幸
【普通列車・快速列車】
▼山陽線
下関～門司：通常どおり運行
▼鹿児島線
門司港～博多：通常どおり運行
博多～鳥栖～肥前浜：通常どおり運行
鳥栖～荒尾：通常どおり運行
荒尾～玉名：始発列車から最終列車まで運行取り止め
玉名～八代：始発列車から運行取り止め
川内～鹿児島中央：通常どおり運行
▼日豊線
小倉～大分：通常どおり運行
大分～佐伯：通常どおり運行
佐伯～延岡：通常どおり運行
延岡～南宮崎：通常どおり運行
南宮崎～西都城：本数を減らして運行
西都城～鹿児島：始発列車から最終列車まで運行取り止め（当面の間）
▼篠栗線
吉塚～桂川：通常どおり運行
▼長崎線
鳥栖～長崎：通常どおり運行
▼筑肥線
姪浜～伊万里：通常どおり運行
▼佐世保線
江北～佐世保：通常どおり運行
▼香椎線
西戸崎～宇美：通常どおり運行
▼筑豊線
若松～原田：通常どおり運行
▼日田彦山線
城野～添田：通常どおり運行
▼日田彦山線BRT
添田～日田：通常どおり運行
▼後藤寺線
新飯塚～田川後藤寺：通常どおり運行
▼唐津線
久保田～西唐津：通常どおり運行
▼大村線
早岐～諫早：通常どおり運行
▼久大線
久留米～日田：通常どおり運行
日田～豊後森：始発列車から運行取り止め
豊後森～向之原：本数を減らして運行
向之原～大分：本数を減らして運行
▼豊肥線
熊本～肥後大津：始発列車から運行取り止め
肥後大津～宮地：始発列車から運行取り止め
宮地～豊後荻：始発列車から運転取り止め
豊後萩～大分：本数を減らして運行
▼肥薩線
吉松～隼人：始発列車から最終列車まで運行取り止め（当面の間）
▼三角線
宇土～三角：始発列車から運行取り止め
▼吉都線
都城～吉松：本数を減らして運行
▼指宿枕崎線
鹿児島中央～枕崎：通常どおり運行
▼日南線
南宮崎～志布志：通常どおり運行
▼宮崎空港線
田吉～宮崎空港：通常どおり運行