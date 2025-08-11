九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月12日（火）の運行計画について新たに発表しました。

【九州新幹線】

九州新幹線（博多～鹿児島中央）：通常どおり運行

西九州新幹線（武雄温泉～長崎）： 通常どおり運行

【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】

▼全列車運休

九州横断特急

きりしま

あそぼーい!

A列車で行こう

▼始発列車から運行取り止め

ゆふ

▼本数を減らして運行

きらめき

リレーかもめ

かささぎ

▼通常通り運行 の列車

ソニックにちりんシーガイア（博多～大分）

ソニック（大分～佐伯）

にちりんにちりんシーガイア

かいおう

みどりハウステンボス

ひゅうが

ゆふいんの森

ふたつの星4047

指宿のたまて箱

海幸山幸

【普通列車・快速列車】

▼山陽線

下関～門司：通常どおり運行

▼鹿児島線

門司港～博多：通常どおり運行

博多～鳥栖～肥前浜：通常どおり運行

鳥栖～荒尾：通常どおり運行

荒尾～玉名：始発列車から最終列車まで運行取り止め

玉名～八代：始発列車から運行取り止め

川内～鹿児島中央：通常どおり運行

▼日豊線

小倉～大分：通常どおり運行

大分～佐伯：通常どおり運行

佐伯～延岡：通常どおり運行

延岡～南宮崎：通常どおり運行

南宮崎～西都城：本数を減らして運行

西都城～鹿児島：始発列車から最終列車まで運行取り止め（当面の間）

▼篠栗線

吉塚～桂川：通常どおり運行

▼長崎線

鳥栖～長崎：通常どおり運行

▼筑肥線

姪浜～伊万里：通常どおり運行

▼佐世保線

江北～佐世保：通常どおり運行

▼香椎線

西戸崎～宇美：通常どおり運行

▼筑豊線

若松～原田：通常どおり運行

​▼日田彦山線

城野～添田：通常どおり運行

▼日田彦山線BRT

添田～日田：通常どおり運行

▼後藤寺線

新飯塚～田川後藤寺：通常どおり運行

▼唐津線

久保田～西唐津：通常どおり運行

▼大村線

早岐～諫早：通常どおり運行

▼久大線

久留米～日田：通常どおり運行

日田～豊後森：始発列車から運行取り止め

豊後森～向之原：本数を減らして運行

向之原～大分：本数を減らして運行

▼豊肥線

熊本～肥後大津：始発列車から運行取り止め

肥後大津～宮地：始発列車から運行取り止め

宮地～豊後荻：始発列車から運転取り止め

豊後萩～大分：本数を減らして運行

▼肥薩線

吉松～隼人：始発列車から最終列車まで運行取り止め（当面の間）

▼三角線

宇土～三角：始発列車から運行取り止め

▼吉都線

都城～吉松：本数を減らして運行

▼指宿枕崎線

鹿児島中央～枕崎：通常どおり運行

▼日南線

南宮崎～志布志：通常どおり運行

▼宮崎空港線

田吉～宮崎空港：通常どおり運行