RKK

写真拡大

九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月12日（火）の運行計画について新たに発表しました。

【九州新幹線】

九州新幹線（博多～鹿児島中央）：通常どおり運行
西九州新幹線（武雄温泉～長崎）： 通常どおり運行

【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】

▼全列車運休
九州横断特急
きりしま
あそぼーい!
A列車で行こう

▼始発列車から運行取り止め
ゆふ

▼本数を減らして運行
きらめき
リレーかもめ
かささぎ

▼通常通り運行 の列車
ソニックにちりんシーガイア（博多～大分）
ソニック（大分～佐伯）
にちりんにちりんシーガイア
かいおう
みどりハウステンボス
ひゅうが
ゆふいんの森
ふたつの星4047
指宿のたまて箱
海幸山幸

【普通列車・快速列車】

山陽線 
下関～門司：通常どおり運行

鹿児島線 
門司港～博多：通常どおり運行
博多～鳥栖～肥前浜：通常どおり運行
鳥栖～荒尾：通常どおり運行
荒尾～玉名：始発列車から最終列車まで運行取り止め
玉名～八代：始発列車から運行取り止め
川内～鹿児島中央：通常どおり運行

▼日豊線 
小倉～大分：通常どおり運行 
大分～佐伯：通常どおり運行 
佐伯～延岡：通常どおり運行 
延岡～南宮崎：通常どおり運行 
南宮崎～西都城：本数を減らして運行 
西都城～鹿児島：始発列車から最終列車まで運行取り止め（当面の間）

▼篠栗線
吉塚～桂川：通常どおり運行

▼長崎線
鳥栖～長崎：通常どおり運行

▼筑肥線
姪浜～伊万里：通常どおり運行

▼佐世保線 
江北～佐世保：通常どおり運行

▼香椎線
西戸崎～宇美：通常どおり運行

筑豊線 
若松～原田：通常どおり運行

​▼日田彦山線
城野～添田：通常どおり運行

▼日田彦山線BRT
添田～日田：通常どおり運行

▼後藤寺線
新飯塚～田川後藤寺：通常どおり運行

唐津線 
久保田～西唐津：通常どおり運行

大村線 
早岐～諫早：通常どおり運行

久大線 
久留米～日田：通常どおり運行
日田～豊後森：始発列車から運行取り止め
豊後森～向之原：本数を減らして運行 
向之原～大分：本数を減らして運行

豊肥線 
熊本～肥後大津：始発列車から運行取り止め
肥後大津～宮地：始発列車から運行取り止め
宮地～豊後荻：始発列車から運転取り止め
豊後萩～大分：本数を減らして運行

肥薩線 
吉松～隼人：始発列車から最終列車まで運行取り止め（当面の間）

三角線 
宇土～三角：始発列車から運行取り止め

吉都線 
都城～吉松：本数を減らして運行 

指宿枕崎線 
鹿児島中央～枕崎：通常どおり運行  

日南線 
南宮崎～志布志：通常どおり運行 

宮崎空港線 
田吉～宮崎空港：通常どおり運行 