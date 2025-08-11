ボリューム感を色でおさえる！やせ見えする「バルーンスカート」コーデを紹介♡
トレンドのミニスカートを使ってやせ見えするコーデを組みたい！そこで今回は、ふわっとしたボリューム感が可愛い「バルーンスカート」を使ったコーデをご紹介します。あわせ方によっては着太りする可能性もあるアイテム。そんなお悩みを解決するテクニックをぜひチェックしてね♡
イマドキガールがマストハブなトレンドミニの使い方
ぷりかわ女子のアイコンともいえる「バルーンスカート」。
シルエットが特徴的だからこそ、確実にやせ見えする最適解なコーデ術をマスターしよう！
Cordinate バルーンミニはモノトーンでまとめて
特有のふわっとしたボリューム感が可愛い半面、下半身が大きく見えてしまいがち。であれば、そのふくらみは色でおさえよう♡
〈右・三浦理奈のコーデ〉
トップスINでハイウエストを強調してスタイルアップを狙おう♡ 顔まわりはリボンをつけて女の子らしさをプラス。
〈左・北里琉のコーデ〉
モノトーンのなかにレースで甘さを忍ばせるのがミソ。黒バルーンスカートで、甘めなTシャツも子ども見え回避。
Staff wardrobe snap
dazzlin プレス・船岡美希さん
「ソックス×パンプスで足元の縦ラインを強調。さらに上半身をコンパクトにすることで、コーデ全体をスッキリまとめました」
撮影／望月宏樹 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／三浦理奈、北里琉（ともに本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 草野咲来
北里琉