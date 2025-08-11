ボリューム感を色でおさえる！やせ見えする「バルーンスカート」コーデを紹介♡

トレンドのミニスカートを使ってやせ見えするコーデを組みたい！そこで今回は、ふわっとしたボリューム感が可愛い「バルーンスカート」を使ったコーデをご紹介します。あわせ方によっては着太りする可能性もあるアイテム。そんなお悩みを解決するテクニックをぜひチェックしてね♡

イマドキガールがマストハブなトレンドミニの使い方

ぷりかわ女子のアイコンともいえる「バルーンスカート」。

シルエットが特徴的だからこそ、確実にやせ見えする最適解なコーデ術をマスターしよう！

Cordinate バルーンミニはモノトーンでまとめて

特有のふわっとしたボリューム感が可愛い半面、下半身が大きく見えてしまいがち。であれば、そのふくらみは色でおさえよう♡

〈右・三浦理奈のコーデ〉

トップスINでハイウエストを強調してスタイルアップを狙おう♡ 顔まわりはリボンをつけて女の子らしさをプラス。

〈左・北里琉のコーデ〉

モノトーンのなかにレースで甘さを忍ばせるのがミソ。黒バルーンスカートで、甘めなTシャツも子ども見え回避。

〈右・理奈のコーデ〉バルーンスカート 8,690円／dazzlin ロゴホールターニット 15,400円／HONEY MI HONEY バレエシューズ 11,550円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）ヘアピン／スタイリスト私物〈左・琉のコーデ〉バルーンスカート 7,810円／ROUGHNECK（HANA KOREA）キャットレースフリルTシャツ 4,190円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Staff wardrobe snap

dazzlin プレス・船岡美希さん

「ソックス×パンプスで足元の縦ラインを強調。さらに上半身をコンパクトにすることで、コーデ全体をスッキリまとめました」

撮影／望月宏樹 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／三浦理奈、北里琉（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来

北里琉