【TOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25】（8月10日／大田区総合体育館）

【映像】神業！松井の「曲芸ゴラッソ」

あまりの上手さに笑うしかなかった。「TOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25」のレジェンドマッチで、ゴール前でボールを受けた松井大輔が、細かいリフティングでタイミングを外してから冷静にフィニッシュ。もはや曲芸のゴラッソにファンも大興奮の様子だった。

本田圭佑が考案した「4v4」は、4対4、10分1本勝負、20秒のショットクロック、ドリブルイン可能、ペナルティーエリア内からのシュートは3点（外からは2点）、GKも攻撃参加可能などの特徴を持ち、フットサルをさらに攻撃的にしたような新競技。基本はU-10年代を対象とし、交代を含めた全ての判断を子供たちだけで下すなど自主性も重要視されている。

今回は初の国際大会として10か国の代表が集まるアジアカップが大田区総合体育館で開催され、イベントの最後には本田をはじめ松井、内田篤人、柿谷曜一朗という日本代表のレジェンドたちが登場。大会から選ばれたアジアオールスターと対戦し、第1試合は8ー0で勝利した。

1試合目に続いて、第2試合でも注目を圧巻だったのが松井だった。現役時代は変幻自在のプレーで相手を翻弄していたテクニシャンは、現役引退から約1年半が経過して44歳となった現在も、圧倒的な技術と創造性はまったく衰えてなかった。

とりわけ大きな話題となったのが、残り7分45秒のシーンだ。松井の折り返しを頭で合わせた本田のシュートは枠を逸れたが、これが結果的にリターンパスのような形となる。

ボール受けた松井は右足で冷静にコントロールすると、ゴール前でなんとそのままリフティングをスタート。空中での右足タッチを5回も繰り返してGKを左右に揺さぶってタイミングを外すと、最後は無人のゴールにソフトタッチで流し込んだ。

まるで曲芸のような衝撃ゴラッソは、ABEMAのコメント欄やSNSで大きな話題に。ファンからは「松井さん上手すぎます」「松井劇場」「うへえ」「空中ダブルタッチ」「すげー」「松井ノッてきたな」「松井大輔のボールは友達感、本当にいつまでも色褪せなくて好き」「お洒落プレーだらけでヤバかった」「生で松井さんのテクニック見れて感激」など大興奮の様子だった。

なお、第2試合もレジェンドチームは14ー0で完勝。とりわけ松井は衰え知らずのテクニックと創造性を利した妙技を連発し、ファンを大いに沸かせた。

（ABEMA／TOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25）

