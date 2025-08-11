【ビルボード】NEWS『変身』8.9万枚でアルバムセールス首位獲得　NCT DREAM／BABYMETALが続く

2025年8月13日公開（集計期間：2025年8月4日〜8月10日）のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”で、NEWSの『変身』が当週89,398枚を売り上げて首位を獲得した。



『変身』はNEWSの15thアルバムで、8月6日に初回盤A・B、通常盤でリリースされた。DISC 1には、2024年にリリースした31stシングル『あっちむいてほい』を含む全形態共通の13曲に加え、各携帯別のボーナストラックがそれぞれ収録されている。



続いて、NCT DREAMの韓国 5枚目のフルアルバム『Go Back To The Future』が58,474枚を売り上げ2位に登場。そして、8月8日に世界同時発売されたBABYMETALの『METAL FORTH』が21,296枚を売り上げ、3位にチャートインしている。



4位には、前週3位を記録したMrs. GREEN APPLE『10』が13,680枚を売り上げて登場。そして、前週首位を獲得したIVEの『Be Alright』が13,480枚で5位にチャートインしている。





◎Billboard JAPAN Top Albums Sales（2025年8月4日〜8月10日までの集計）1位『変身』NEWS（89,398枚）2位『Go Back To The Future』NCT DREAM（58,474枚）3位『METAL FORTH』BABYMETAL（21,296枚）4位『10』Mrs. GREEN APPLE（13,680枚）5位『Be Alright』IVE（13,480枚）