「大人顔になってる」市川團十郎、イケメン息子との顔出しツーショット公開！ 「パパに負けずイケメン」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは8月11日、自身のInstagramを更新。息子とのツーショットを公開しました。
【写真】市川團十郎、イケメン息子とのツーショット公開！
この投稿にファンからは、「カンカン 大人っぽくなってきましたね」「仲良し親子」「楽しそう」「かんかんイケメン」「2人の子どもさん達は、しっかりした、すてきな子どもに成長されましたね」「ジャグジー気持ち良さそう」「男前」「イケメン親子」「カンカンが大人顔になってるー」「パパに負けずイケメン」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「イケメン親子」團十郎さんは、「ジャグジーたいむです。目覚めのジャグジー、出たら海へ」とつづり、息子とのツーショットを公開しました。2人は寄り添い、團十郎さんが息子の頭に手を添えながらほほ笑んでいます。息子はカメラに向かってピースサインをし、仲むつまじい父と息子の関係が伝わってくる1枚です。
「ラブラブですね」團十郎さんは6日の投稿で、「家族旅行 勸玄とツーショット」とつづり、旅行中の様子を公開。コメント欄では、「ラブラブですね」「かんちゃんが幼い頃に戻ったみたい」「また思い出が増えますね」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)