優秀な学生が多いと思う「三重の公立進学校」ランキング！ 2位「桑名高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
三重県には、難関大学への進学実績や学力の高さで知られる公立進学校が複数あります。中でも「優秀な学生が多い」と評価されたのは、どの高校だったのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「優秀な学生が多いと思う三重の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
※本調査は全国148人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「桑名高等学校は生徒の学力水準が高く、進学校としての指導体制も整っています。難関大学志望者が多く、日々の勉強に対する姿勢もまじめで集中力の高い生徒が多い印象です」（20代男性／静岡県）、「国公立大学や医学部への進学も安定していて、レベルの高い授業が行われている。学力意識の高い家庭の子が多い印象」（30代女性／秋田県）、「国公立への進学率が非常に高かったイメージ」（20代女性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「進学実績が高く、部活も盛ん。三重で最も優秀な公立校という印象がある」（20代女性／東京都）、「偏差値・進学実績ともに県内トップ。東京大学・京都大学をはじめとする難関大学への合格者が多数」（60代男性／広島県）、「全体として、学力・人間性ともに優秀な学生が多く集まる高校だと考えます」（40代女性／滋賀県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「優秀な学生が多いと思う三重の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
※本調査は全国148人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
2位：桑名高等学校／20票2位は「桑名高等学校」でした。三重県北部を代表する進学校で、学力の高い生徒が多く在籍していると評価されています。国公立大学への進学実績の高さや、落ち着いた学習環境も評価されており、優秀な学生が集まる学校というイメージが強いようです。
回答者からは「桑名高等学校は生徒の学力水準が高く、進学校としての指導体制も整っています。難関大学志望者が多く、日々の勉強に対する姿勢もまじめで集中力の高い生徒が多い印象です」（20代男性／静岡県）、「国公立大学や医学部への進学も安定していて、レベルの高い授業が行われている。学力意識の高い家庭の子が多い印象」（30代女性／秋田県）、「国公立への進学率が非常に高かったイメージ」（20代女性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
1位：四日市高等学校／86票1位は「四日市高等学校」でした。三重県内でもトップクラスの進学校として広く知られており、難関大学への合格実績や高い偏差値から、優秀な学生が多いと評価されています。学力だけでなく、課外活動も含めた総合的なレベルの高さが認識されているようです。
回答者からは「進学実績が高く、部活も盛ん。三重で最も優秀な公立校という印象がある」（20代女性／東京都）、「偏差値・進学実績ともに県内トップ。東京大学・京都大学をはじめとする難関大学への合格者が多数」（60代男性／広島県）、「全体として、学力・人間性ともに優秀な学生が多く集まる高校だと考えます」（40代女性／滋賀県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)