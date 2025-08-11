人気YouTuber・Rちゃん、恋人との破局報告「マジで悔しい」
【モデルプレス＝2025/08/11】YouTuberのRちゃん（大野茜里）が8月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。恋人との破局を報告した。
【写真】YouTuber・Rちゃんのイケメン元恋人
誕生日旅行として訪れたフランス・パリから動画を回したRちゃんは「先に結論から言いますと、彼氏オーディションで選んでお付き合いさせていただいた吉田さん（としぴ）とお別れしました」と、「第1回彼氏オーディション」をきっかけに交際を始めた会社役員の男性・吉田さん（としぴ）と7月末にお別れしたことを報告。「え、マジでごめん、悔しい。想像通りでした。マジで悔しい」と本音を吐露しつつ「皆さんにご心配をおかけして本当に申し訳ない上に、お別れしましたっていう形になって本当にすみません」とファンに謝罪した。
としぴについて「私がして欲しいなっていうことを伝えると『あかりさんが喜んでくれるなら私も嬉しい』って言ってくれて、私がして欲しいこととか夢とか、そういうのを彼の意思で決めて叶えようとしてくれました。物だけじゃなくて行動でもとても示してくれた方なんで、とっても優しいなって付き合って思いました」と明かし「一緒にいた時間はとっても幸せで大好きでした」と感謝を伝えた。
破局理由については、結婚を意識して交際をスタートしたものの、自分と合わないと違和感を感じた部分があり喧嘩になってしまったと説明した。
4月、YouTuberのヒカルの企画・主催による「第1回彼氏オーディション」開催を発表。「20代後半〜30代前半」「年収1000万円以上（ニートNG）」「身長170cm以上（ふくよかな方NG）」「タバコ吸わない」「刺青・タトゥーNG」「未婚」と相手へ求める6つの希望条件を挙げ、自薦・他薦問わず、彼氏候補を募ったRちゃん。全国から集まった276人の応募者の中から、最後には会社役員の男性・吉田さんを選んだ。（modelpress編集部）
◆Rちゃん、恋人との破局を報告
