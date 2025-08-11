◇プロ野球パ・リーグ オリックス 5-3 ロッテ(11日、ZOZOマリン)

オリックスは9回2アウトから試合を振り出しに戻されるも、延長10回に勝ち越し、勝利しました。

1点リードで迎えた9回裏、マウンドに守護神・マチャド投手を送るも、2アウト1、3塁とピンチを招きます。ここで打席に迎えたのはロッテ・小川龍成選手。1ボール2ストライクと追い込むも、4球目のストレートをとらえられ、センターへの同点タイムリーを浴びました。しかし後続を打ち取りサヨナラは許さず、延長戦に持ち込みます。

10回表のマウンドにあがったのは、回またぎでの起用となったロッテ・高野脩汰投手。先頭で打席に向かった渡部遼人選手は死球を浴びました。続く西野真弘選手は送りバントを決め1アウト2塁とすると、打席に向かったのはこの日タイムリーを含む4打数2安打と躍動を見せる太田椋選手。6球目のスライダーをとらえると、レフトスタンドへ飛び込む勝ち越し2ランとなりました。

その裏を才木海翔投手が抑えゲームセット。前日の試合は雨天中止となっていましたが、オリックスは初戦に続いてロッテ戦に2連勝としました。太田選手はこの初戦でもホームランを放っており、2試合連続のHRとなっています。