＜犯人はダレ？＞ターゲットは私？気味の悪さに防犯カメラを検討も管理人から「NO！」【中編まんが】
私（ナオ、30代）は夫（タカトシ、30代）と息子（ユウタ、年中）との3人暮らし。5階建てのマンションの1階に住んでいます。我が家の両隣もお子さんのいる家庭で、気軽に立ち話ができる仲です。このマンションには管理人さん（ミカミ、40代女性）が常駐しているため、不審者が入る心配はありません。安心して暮らせる環境のはずですが、あるときから、うちの玄関前に雑草と土が置かれるようになりました。夫と相談した私は、証拠として嫌がらせの記録を取り始めます。
夫はあまりいい顔をしませんでしたが、犯人を突き止めるにはやはり防犯カメラが最適だと思います。翌日、私はマンションの管理人さん（ミカミ、40代女性）に聞いてみることにしました。マンションの1階、エントランスの脇に管理人室があり、朝から夕方まで勤めてくれています。管理会社から派遣された人です。
「そんなことで設置できません」と言われては困るので、管理人さんには詳細をあえて伏せました。
自治会はマンションのオーナー、要は購入者のみで構成された組織です。うちは借りている側なので、自治会には入っていません。規約で入れないのです。
私は玄関に雑草を置かれる嫌がらせをメモに記録し、夫に見せました。すると「ナオが狙われている？」と心配され、私はますます不安になりました。私には人間関係のトラブルに心当たりがありません。
私は雑草置き対策として、警告のはり紙をはるか、防犯カメラの設置はどうかと考え、管理人さんに相談しました。しかし共用部分にカメラを設置するには自治会の許可が必要で、ハードルが高いことが判明したのです。
犯人を特定したい私は、こっそり防犯カメラを設置するしかないのでは、と思い始めています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
