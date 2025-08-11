「この人、私のママ友です」生活費を15万円減額してきた”イクメン夫”驚愕の浮気と切ない理由

「浮気の背景に、時代と共に育児への意識が変わったことがあることもあります。30代後半以上の世代は、かつての教育や家族の在り方の影響が強く、心の底では“育児は女性が行うもの”という思いが強い。それを免罪符のようにして、妻を軽視し、浮気を繰り返すことがあるのです」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。加害者被害者の視点だけでなく、その問題の根幹となる原因を改善することで、壊れかけた家庭が復活することもあれば、むしろ離れて互いによい道を歩むことをはっきり選べることもあるという。

生活費を月20万円から5万円に減額

カウンセラーの視点で相談内容について伝える連載「探偵はカウンセラー」5回目に紹介するのは、35歳でシステム関連会社に勤務する・美織（みおり）さん（仮名）の相談。前編で紹介したように、美織さんは生活費を大幅に減額される過程で夫の浮気を疑い、調査の依頼に来たのだ。

結婚5年になる44歳の夫は大手金融関連会社勤務。ふたりの間には4歳の息子がいる。美織さんは結婚前に働いていたが、夫と出会い妊娠して実家に挨拶に行った際、夫が義両親に「美織は専業主婦になる」と断言していた。「え、そうなの？」ととまどいながらも、職場の空気が良くなかったうえに妊娠していて体調も不安だったため、4年間専業主婦となった。そのとき夫が入れていたお金は月20万円だった。

お金の減額になったのは、夫の会社が男性社員の子育てを積極的に推奨するようになってからだ。2025年7月にも厚労省が男性労働者の子育て参画を促し、育休をとりやすくする『イクメンプロジェクト』の後継事業『共育プロジェクト』に関する記者会見を行っているが、夫の会社も男性社員の育児を推奨するようになっていた。美織さんは仕事がしたいと再度就職し、子どもは保育園に入った。そして夫が保育園の送りと土曜日の育児を担当するようになったのだ。

夫は高給取りで美織さんは1年目でまだ少ないが、「対等な関係だ」と夫は月10万円に減額となる。夫は「絶対に太るな」「うちでもきれいにしていてほしい」と言っており、美織さんは従っていたが、それにも限界があった。さらに美織さんが仕事で疲れていることもあり、多く求められていた性行為を月2回にしてほしいと依頼したところ、さらに5万円に減らされてしまった。

対等と夫はいうが、家事育児のほとんどは美織さんだし、給与も夫の方がずっと高い。山村さんは夫が性依存・恋愛依存になっている可能性もあると考え、医療の力を借りることも視野に現状を調べることにした。

追跡するとすぐに「相手」が

夫は朝、8時に家を出て、息子を保育園に送るので、金曜日の朝から張り込みをスタート。美織さんが「夫は身長が182cmと高く、顔も整っておりモテる」と言うように、全体的にスッキリしていて生活感があります。

浮気している男性特有の攻めている色気のようなものもあり、女性がいると確信しました。息子を保育園に送り届けると、駅に向かい出勤するのかと思いきや、4駅乗った途中駅で下車。満員電車だったので、気分が悪くなったのかと思ったら、そのままスタスタと改札から出て、チェーンのコーヒー店に入っていきました。

そこで1時間程度仕事をしたところに、華やかに装った女性が入ってきました。女性は明らかに恋する瞳をしており、夫は「僕に会いたかった？」などと聞いている。女性はうっとりとしており、すぐにキスをするのではないかと思うほどでした。

夫と女性は店を出て、そのまま近くのラブホテルに入っていきます。女性が夫にもたれかかるようにしており、夫はその状況を楽しんでいる。私たちも後から入ると、夫と女性はお互いの体を触り合っており、求め合っていることがわかりました。

夫がホテル代を支払い、2時間ぴったりに出てきました。女性の後を追うと、美織さんたち夫婦が住むマンションの近くの一戸建てに入っていきました。玄関先に子供のおもちゃなどが散乱していて、この女性も既婚者だとわかります。夫はそのまま出勤し、20時に退勤して自宅に帰っていました。

「この人、私のママ友です」

この報告を行うと「この人、私のママ友です。男なら誰でも色目を使う人なので、私はあまり得意ではないのですが、夫はそっちの方まで行っていたか。保育園の送りの時に一緒になったのかもしれませんね」と話していました。

その時に、「夫は毎週木曜日の帰宅が遅いです。木曜日の退勤後を張ってください」と言うので調べると、夫は派遣社員の女性と関係を持っていることがわかったのです。2人で時間差退勤した後、女性が住むアパートに立ち寄り、そこで終電近くまで過ごし、2時間近くかけて自宅に帰っていたのです。

ここでは、性交渉をする音声を録音しました。夫は女性に対して「愛している」「好きだ」などを連呼しており、女性も夫の名前と共に、同じようなことを口に出していました。

この女性について調べると27歳で、夫とは親子ほどの歳の差があります。ただ、女性は夫に夢中で、結婚を夢見ている女性の雰囲気もありました。おそらく夫は「妻とうまく行っていない」などと女性の同情を引くようにアプローチして、深い関係になったのでしょう。

以上の報告を行うと、美織さんは「すごいですね。同時進行2人ですか」と驚いていました。そして、この証拠を夫に見せながら、話し合いの場を持ちます。

驚愕の夫の「性生活」

夫は最初、「僕ではない」と言っていましたが観念し、本当のことを話し始めます。

「夫は誰かに愛されていないと苦しくなり、恋愛関係を持ってしまうと言っていました。ずいぶん自分勝手なことを言うと伝えると、若い頃は性依存症で、たくさんの女性と関係を持っていたことを告白。ただ、それは仕事をし始めて、落ち着いたそうです。それでも時々、ハプニングバーに行っていたそうですが、私と結婚して、衝動のようなものはなくなったそうです。私が“だからと言って浮気をしていいわけではないよね”と言うと、“美織がやらせてくれないし、俺を愛してくれないのが悪いんだろう”とキレられたのです」

さらに夫は、関連会社の女性や元彼女など3人のセックスフレンドがいると話してきたそうです。その中には男性や、60歳の女性ももいました。夫はおそらく、求められるとふらふらと行ってしまう。この行動は、何らかの愛着障害のようなものを抱えている人に多いです。

夫の性依存の切ない背景

「確かにそうかもしれません。すごいナルシストで、何より自分が好きで、自分の理想を押し付けてくるのに、自信がないところがある。私に対して子どもっぽいところもありますし。あと、夫は義母から“いい子でいないとママは死んじゃうよ”と言われ、教育虐待を受けて育ったことも聞いたことがあります」

夫の実家は性的なことに対するタブー感も強く、義母は夫を支配している。夫が38歳まで独身だったのは、義母が夫の結婚を妨害していたこともあったそうです。義母は自分のように専業主婦になる嫁を求めており、夫はそれに応えようとしていました。それはもしかしたら自分を正当化するためかもしれません。

「だから私と結婚したんだと思いました。夫の歴代彼女はハイスペックな人が多かったので。今回のことで、夫のことがよくわかりましたが、それを受け入れるかどうかは別の話ですよね。とりあえず、夫には精神科の受診を勧めました。夫は身に覚えがあるらしく、“行ってみる”と話していました」。

生活費減額の「夫の言い分」

この証拠を見せて、減額した分の生活費全額と、探偵の調査費用を夫に請求したら、「夫婦は痛み分けだ」と言われたそうです。

「家に入れるお金が減ったのも、私が夫婦生活に応じなくなった結果、交際費が嵩んだこと開き直られました。夫は全てがバレたから、ゼロリセットしたいと言いますが、そんな簡単なことではない。私に対するお詫びの言葉もないですし、多分離婚すると思います。ただ、そのまま見捨てるわけにもいかないので、あと1年様子を見ることにしました」

今のままでは、美織さんは離婚するでしょう。ただ、夫はカウンセリングを受け始めており、二人の関係が好転する可能性もあります。なにより4歳の息子さんのことを、美織さんも夫もとても大切に思っており、息子さんにとっていい状況にしようとは思っているのです。

夫の性依存は多分に母親の影響を受けており、身体の関係で愛を確認しないと気が済まない状態になっていました。しかし愛はセックスと必ずしもイコールではないということ、自分が夫として父親として十分愛される存在だと安心してよいことを認識できたら、また家族として夫婦としてやり直すことができるかもしれません。

夫の中で小さいころからの夫が膝をかかえて泣いていることに向き合い、心のケアをすることで変わっていくのではないでしょうか。

調査料金は20万円（経費別です）。

