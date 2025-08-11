のん、上海での熱唱姿に反響「たくましくてクール」「カッコイイが更新されている」
俳優・アーティスト、のん（32）が、11日までに自身の公式ブログを更新し、中国・上海で開催された『STRAWBERRY FIELDS SHANG HAI』のライブショットを多数公開した。
【写真多数】のん、上海で熱唱！
デニム素材のノースリーブ＆ワイドパンツに身を包み、マイクを握りしめてエモーショナルに歌い上げる姿や、ギターをかき鳴らしながら力強く歌う姿、両手を高く掲げた場面などを披露。
ファンからは「素敵」「たくましくてクール」「凄いパワーが伝わってきます」「エレキの音が聞こえてそう…」「海外のファンを更に増えたかも」「カッコイイが更新されている」などのコメントが届いている。
