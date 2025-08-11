◆西武5×―4楽天（11日、ベルーナドーム）

西武が延長10回に外崎修汰のサヨナラ打で勝利を収め、13カードぶりの勝ち越しを決めた。

西武は先発の渡邉勇太朗が初回に2本の長短打を打たれて先制されると、5回には楽天の中島大輔に3号ソロ本塁打を浴びた。直後の攻撃でJ・D・デービスが2号ソロを放ち、続く外崎も左翼スタンドへ4号ソロ。試合を振り出しに戻したものの、6回から代わった2番手のトレイ・ウィンゲンターが1死二塁から武藤敦貴に右翼方向への二塁打を許して勝ち越された。8回には4番手の甲斐野央が辰己涼介からソロ本塁打を浴びた。

それでも粘る西武は2点を追う9回に連続四球と外崎の左前打で1死満塁とし、古賀悠斗の押し出し四球で1点差。この日1軍に復帰した代打山村崇嘉の右犠飛で追い付いた。なおも2死一、三塁の場面で長谷川信哉に回ったが、一邪飛に倒れてサヨナラのチャンスは逃した。

延長10回を守護神の平良海馬が無失点に抑えると、迎えたその裏。連続四球とタイラー・ネビンの左前打などで無死満塁の絶好機をつくった。2者連続で三振に倒れたが、2死満塁で外崎が左前打を放ってサヨナラ勝ちを収めた。

今季前半はAクラス争いを繰り広げていた西武だが、交流戦明けから急失速していた。6月17〜19日のDeNAとの3連戦以来、13カードぶりに勝ち越し。後半戦では初のカード勝ち越しとなった。



【西武の今季サヨナラ勝ち】

月・日 スコア 相手 打者 成績

４・２７ ３○２オリックス 中村剛也 左二塁打

５・ １ ２○１楽 天 平沼翔太 右前打

５・１７ ３○２オリックス 滝澤夏央 右前打

６・ ３ １○０ヤクルト セデーニョ 遊安打

６・１１ ３○２阪 神 炭谷銀仁朗 右前打

８・１１ ５○４楽 天 外崎修汰 左前打

【外崎修汰のサヨナラ打】

年 ・月・ 日 スコア 相手 投手 成績

２０２０・７・２４ ３○２ ロッテ 益田 左前打

２０２４・５・ ４ ５○４ ソフトバンク 津森 中前打

２０２５・８・１１ ５○４ 楽 天 鈴木翔 左前打