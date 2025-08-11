延長10回2死満塁、左前にサヨナラ安打を放ち、ジャンプして喜ぶ西武・外崎（左）（撮影・冨永豊）

　◆西武5×―4楽天（11日、ベルーナドーム）

　西武が延長10回に外崎修汰のサヨナラ打で勝利を収め、13カードぶりの勝ち越しを決めた。

　西武は先発の渡邉勇太朗が初回に2本の長短打を打たれて先制されると、5回には楽天の中島大輔に3号ソロ本塁打を浴びた。直後の攻撃でJ・D・デービスが2号ソロを放ち、続く外崎も左翼スタンドへ4号ソロ。試合を振り出しに戻したものの、6回から代わった2番手のトレイ・ウィンゲンターが1死二塁から武藤敦貴に右翼方向への二塁打を許して勝ち越された。8回には4番手の甲斐野央が辰己涼介からソロ本塁打を浴びた。

　それでも粘る西武は2点を追う9回に連続四球と外崎の左前打で1死満塁とし、古賀悠斗の押し出し四球で1点差。この日1軍に復帰した代打山村崇嘉の右犠飛で追い付いた。なおも2死一、三塁の場面で長谷川信哉に回ったが、一邪飛に倒れてサヨナラのチャンスは逃した。

　延長10回を守護神の平良海馬が無失点に抑えると、迎えたその裏。連続四球とタイラー・ネビンの左前打などで無死満塁の絶好機をつくった。2者連続で三振に倒れたが、2死満塁で外崎が左前打を放ってサヨナラ勝ちを収めた。

　今季前半はAクラス争いを繰り広げていた西武だが、交流戦明けから急失速していた。6月17〜19日のDeNAとの3連戦以来、13カードぶりに勝ち越し。後半戦では初のカード勝ち越しとなった。

【西武の今季サヨナラ勝ち】
月・日　　スコア　相手　　　打者　　　成績
４・２７　３○２オリックス　中村剛也　左二塁打
５・　１　２○１楽　　　天　平沼翔太　右前打
５・１７　３○２オリックス　滝澤夏央　右前打
６・　３　１○０ヤクルト　　セデーニョ　遊安打
６・１１　３○２阪　　　神　炭谷銀仁朗　右前打
８・１１　５○４楽　　　天　外崎修汰　左前打　

【外崎修汰のサヨナラ打】
　　年　・月・　日　スコア　相手　　投手　　成績
２０２０・７・２４　３○２　ロッテ　益田　　左前打
２０２４・５・　４　５○４　ソフトバンク　津森　中前打
２０２５・８・１１　５○４　楽　天　鈴木翔　左前打

延長10回2死満塁、左前にサヨナラ安打を放ち、ナインに祝福される西武・外崎（奥）（撮影・冨永豊）

 

 