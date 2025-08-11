スノーピーク×MERRELL♡自然と都会を軽やかに駆ける一足

アウトドアシーンに新風を巻き起こす注目のコラボが再び登場♡世界160カ国以上で愛されるフットウェアブランド「MERRELL（メレル）」と、キャンプギアをはじめ自然と寄り添うライフスタイルを提案する「スノーピーク」が、第2弾となる限定モデル「MTL LONG SKY 2 MATRYX® SP」を2025年8月8日に発売。機能性とデザイン性を兼ね備えた一足は、自然の中でも、街でもあなたの足元を彩ります。

唯一無二のスペックとデザイン

価格：25,300円（税込）

「MTL LONG SKY 2 MATRYX® SP」は、トレイルランニングからタウンユースまで幅広く活躍するハイスペックシューズ。

ケブラー繊維を含むMATRYX®アッパー※2は、高い耐久性と通気性を実現し、濡れた路面や起伏のあるフィールドでも安心して走れます。

また、MERRELLの技術開発部門「Merrell Test Lab.（MTL）」※1発のフラッグシップとして、アスリートのフィードバックに基づいた機能設計がされています。

※2: ケブラー繊維×高強度ポリアミドの強靭なマルチフィラメントをアッパーに採用。非常に優れた耐摩耗性を誇り、伸縮も抑えられアッパーの耐久性と安定性を確保。MATRYX®をベースにしたことでアッパーパターンの見直しが可能となり、その結果オーバーレイパーツの数を減らすことに成功。より軽量で通気性を高める構造設計を実現

こだわりの限定カラーと仕様

今回のコラボモデルは、焚き火の炭を思わせる「CHARCOAL BLACK」を採用。

さらに、ブラックとチャコールの2種類のシューレースが付属し、コーデや気分に合わせて楽しめます。ヒール内側とインソールにはスノーピークのロゴがあしらわれ、スペシャル感も抜群。

アウトドア好きな大人の女性にぴったりな、上質で洗練された一足です♪

アウトドアも日常も、この一足で

「MTL LONG SKY 2 MATRYX® SP」は、見た目のスタイリッシュさに加え、履き心地も軽やかで快適。

アウトドアではもちろん、タウンユースや旅行先でもしっかりと足をサポートしてくれます。高機能なのに合わせやすいデザインなので、1足でさまざまなシーンに対応できるのも嬉しいポイントです。

サイズ：UNISEX 22.5cm～28.0cm／29.0cm（カラー：CHARCOAL BLACK※スノーピーク限定カラー）

販売店舗：スノーピーク直営店／スノーピーク公式オンラインストア／MERRELL直営店舗（渋谷スクランブルスクエア店／原宿店／ルクア大阪店）／MERRELL公式オンラインストア／全国取扱店舗

自然と共に生きるあなたに贈る一足

自然と人とのつながりを大切にするスノーピークと、世界中のフィールドを駆け抜けるMERRELLの想いが融合した「MTL LONG SKY 2 MATRYX® SP」。

アウトドアでも、街の中でも、あなたのライフスタイルをより自由に、快適に導いてくれる存在です。この夏、日常を“野遊び”に変える一歩を踏み出してみませんか？