余命宣告で「すい臓がんってなんだ！」と怒った父。終末期がん患者の体の変化とは【著者インタビュー】
25歳のとき、ステージ4のすい臓がんだった父親を亡くした漫画家の水谷緑さん。親の死というショッキングな出来事のあとに残ったのは、“ちゃんと父を看取れたのだろうか”という大きな後悔。そのあと、水谷さんが自身の後悔の気持ちを相談したのが「緩和ケアナース」でした--。『大切な人が死ぬとき 〜私の後悔を緩和ケアナースに相談してみた〜』（竹書房）では、水谷さんが父親を見送るまでの一部始終や、緩和ケアナースの取材で分かった死にゆく人たち、そしてその家族の心境を伝えています。当事者の体調の変化、残された家族の葛藤などが細やかに描かれ、大切な人を失った人や、今まさに家族の死が目前に迫っている人はもちろん、まだ家族の死を経験していない人にとっても心に響く一冊。大切な人が死ぬとはどういうことなのか？ 著者の水谷さんに話を聞きました。
水谷：その時はまだ25歳で、会社員になって仕事がちょっとずつできるようになり、“自分は社会でやっていけるかもしれない”と意気揚々としていた頃。会社が銀座の近くだったので「こんな街を歩く自分はかっこいい」みたいに思いながら歩いていたら、電話が鳴って、父の病気を知らされました。若かったこともあって実感がなく、でも不安はものすごくあるような感じでした。
--お父さまのがん宣告は突然のことだったのでしょうか。
水谷：すい臓って「沈黙の臓器」と言われていて、がんになっても気づきにくいらしく、父は自分が健康だと思い込んでいたようです。少し前に大きな病院の検診で「問題ない」と言われ、保険を一つ外していたくらい。ただ、父は働き者で、休日も家で何かの作業をしていたときに、時々休むようになり、母も「ちょっと元気ないな」と感じていたみたいです。だんだんダルくなり、尿の色が変わったので病院で診てもらったら、最初は「すい炎か、すい臓がん」と言われて。相手が研修医くらいの若い先生だったので「すい臓がんってなんだ！」と怒るほど、この先に起こることがわかっていない感じでした。
--結果が出てからすぐに入院されたそうですが…。
水谷：入院したばかりの頃はそんなに明らかな変化はなくて、こんなに元気なのにな、と。でも転移するとガクッと痩せるので、そこからが本番という感じでした。
※書籍出版当時の体験、お話をもとにインタビューを行っています。治療などに関する専門情報は、各医療機関にご確認ください。
文＝吉田あき