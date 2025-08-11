パ５位・西武は１１日の楽天戦（ベルーナ）に５―４とサヨナラ勝ち。６月１７〜１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来、実に１３カードぶりの勝ち越しを決め４位・楽天とのゲーム差を「１・５」に縮めた。

先発した渡辺勇太朗投手（２４）は、毎回走者を背負う苦しい投球だった。初回、黒川の左前適時打で先制点を与えると、５回にも中島に３号ソロを被弾。それでも粘って、５回７安打２失点で降板した。

渡辺はこの日の投球について「三者凡退のイニングをつくることができず、苦しい投球になりました。チームにいい流れを持ってこられるように次回までに今日の反省点を改善して、攻撃につなげられる投球ができるように頑張ります」と反省しきりだった。

試合は５回にデービス、外崎の連続本塁打で一時、２―２の同点に追いつくも、６回に２番手ウィンゲンターが武藤に右線適時二塁打を許し勝ち越され、８回には４番手・甲斐野も辰己に６号ソロを喫して突き放された。

しかし、打線は土壇場の９回、楽天守護神・則本から一死満塁のチャンスをつくり、古賀が押し出し四球を選び１点差。続く代打・山村の犠飛で４―４の同点に追いつき、試合を振り出しに戻した。

そして延長１０回二死満塁のチャンスで、外崎修汰内野手（３２）が鈴木翔から左前にサヨナラ打。この試合に決着をつけた。 殊勲者・外崎は「自分としては、試合に出てなんぼかなという気持ち。プライドがないとか、そういうわけではないですけど、任されたところでしっかりやるだけかなと思う」とコメント。３年ぶりに外野守備に就き、この２試合で７打数５安打３打点と爆発を見せる胸の内を語った。