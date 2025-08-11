EXILEの元パフォーマー・黒木啓司さん（45）の妻で実業家・タレントの宮崎麗果（37）が11日までに公式スレッズを更新。飛行機で子供が泣いてしまったところ、乗客から強烈なクレームを受けたとの報告が“大炎上”している件について、自身の見解をつづった。

宮崎は「ショックすぎる出来事。ハワイ行きの飛行機の中で赤ちゃん(11ヶ月)が(いつものことなんですが）寝る前の少し泣くのがあって」（原文ママ）と、あるエピソードを語る。「同じ列のお客様が うるさいからどうにかしてくれ。音に敏感だから、席変えてくれ。一回起こされて、また眠るのが難しいから弁償してほしいと 猛烈に私たちにも、CAさんにも怒り出し」たそう。

乗客はその後も怒り続けていたというが、宮崎は「なんで子連れで飛行機乗ってはダメなの。こっちだって最大限準備して乗ってる 泣き止んで欲しいと思ってるのは親が1番思ってるはず」とし「誰だって自分も一回は赤ちゃんだったはず」「子連れの皆様!堂々と乗りましょう」と呼びかけていた。

この件について「なんか大炎上してますが笑」と切り出すと、宮崎は「『子供と一緒に飛行機のるな』『虐待だ』『子連れ旅行が当たり前だと思うな』『チャーターしろ』とか一部から来ますがどういうこと？笑自分も子供の頃全く移動しなかったのですかね？子供が飛行機に乗ってはいけないっていう法律やルールなんて一個もありません」とつづっていた。