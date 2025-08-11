人間ではない足の速さ！ 検証から、映像に映るのは口裂け女確定か／戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【口裂け女捕獲作戦】
『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【口裂け女捕獲作戦】』（白石 晃士・ニューセレクト：原案、羽生生純：漫画/KADOKAWA）第3回【全7回】
【漫画】『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【口裂け女捕獲作戦】』を第1回から読む
都市伝説の「口裂け女」が現代に蘇った？ とある映像制作会社に届いたテープに映っていたのは、長身・長髪、口にマスクを着けたトレンチコートの女が人間とは思えない速さで走る姿。会社の取材班は真相を確かめるべく現場の調査に向かったのだが――。『ノロイ』『オカルト』『貞子vs伽椰子』などを手がけたホラー界の鬼才・白石晃士監督によるフェイクドキュメンタリー『コワすぎ!』を、『恋の門』『青 オールー』『アラタの獣』の異才・羽生生純がコミカライズ。「口裂け女」の真実に迫る『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【口裂け女捕獲作戦】』をお楽しみください。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
[TEXT_COLOR_02]※現在『コミックビーム』では『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】』を連載中！ また、ビームコミックス『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】』9月12日に発売決定！
