SAGA久光スプリングスがアジア枠でタイ出身MBを獲得 前クインシーズ刈谷のハッタヤ【バレーボール女子SVリーグ】
バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは11日、今秋開幕の2025〜26年シーズンに向けた補強としてタイ出身のハッタヤ・バムルンスック（31）をアジア枠で獲得したと発表した。
12日に32歳を迎えるハッタヤは身長180センチのミドルブロッカーで、21年にトヨタ車体クインシーズ（現クインシーズ刈谷）入り。昨季24〜25年シーズンは大同生命SVリーグのレギュラーシーズン（RS）で主戦として40試合（計138セット）に出場し、306得点（アタック236、ブロック61、サーブ9）と活躍した。
SAGA久光のミドルブロッカー陣は、昨季限りで退団した渡邊彩（34）がAstemoリヴァーレ茨城へ移籍。大竹里歩さん（31）も現役を引退した。計5選手で戦った昨季から人数が減ったこともあり、長丁場のシーズンを見据えて補強に乗り出していた。ハッタヤは21〜22年シーズンから日本でプレーしており、次シーズンで通算5季目となる。新天地での順応は早そうだ。（西口憲一）
8月11日時点での契約更新選手（新加入選手を含む）は以下の通り。
【セッター】
栄 絵里香（34）
万代真奈美（27）
籾井 あき（24）
【オポジット】
ステファニー・サムディ（26）
吉武 美佳（22）
【アウトサイドヒッター】
中島 咲愛（26）
深澤めぐみ（22）
北窓 絢音（21）
【ミドルブロッカー】
ハッタヤ・バムルンスック（31）
平山 詩嫣（24）
荒木 彩花（23）
井上未唯奈（19）
【リベロ】
西村弥菜美（25）
高橋 葵（19）
※8月11日現在