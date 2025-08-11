バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは11日、今秋開幕の2025〜26年シーズンに向けた補強としてタイ出身のハッタヤ・バムルンスック（31）をアジア枠で獲得したと発表した。

12日に32歳を迎えるハッタヤは身長180センチのミドルブロッカーで、21年にトヨタ車体クインシーズ（現クインシーズ刈谷）入り。昨季24〜25年シーズンは大同生命SVリーグのレギュラーシーズン（RS）で主戦として40試合（計138セット）に出場し、306得点（アタック236、ブロック61、サーブ9）と活躍した。

SAGA久光のミドルブロッカー陣は、昨季限りで退団した渡邊彩（34）がAstemoリヴァーレ茨城へ移籍。大竹里歩さん（31）も現役を引退した。計5選手で戦った昨季から人数が減ったこともあり、長丁場のシーズンを見据えて補強に乗り出していた。ハッタヤは21〜22年シーズンから日本でプレーしており、次シーズンで通算5季目となる。新天地での順応は早そうだ。（西口憲一）

8月11日時点での契約更新選手（新加入選手を含む）は以下の通り。

【セッター】

栄 絵里香（34）

万代真奈美（27）

籾井 あき（24）

【オポジット】

ステファニー・サムディ（26）

吉武 美佳（22）

【アウトサイドヒッター】

中島 咲愛（26）

深澤めぐみ（22）

北窓 絢音（21）

【ミドルブロッカー】

ハッタヤ・バムルンスック（31）

平山 詩嫣（24）

荒木 彩花（23）

井上未唯奈（19）

【リベロ】

西村弥菜美（25）

高橋 葵（19）

※8月11日現在