韓国人気女優のキム・テヒ（４５）が１１日、自身のＳＮＳを更新し、最新ショットを公開した。

インスタグラムで「Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙのおかげで、本当に久しぶりに行ったニューヨーク…」とアマゾンプライムビデオシリーズ「バタフライ」のワールドプレミア試写会で米ニューヨークを訪れたことを報告。「リトル・アイランドでゆっくりと散歩し、ニューヨーク在住の大学時代の友人とソーホーの人気のカフェで賑やかに話に花を咲かせ、２０年前に私の初めての広告を撮影したブルックリン・ブリッジは、今も変わらず美しいと感激しました」とそれぞれの場所で撮影した自身のショットを添えて伝えた。

この投稿には「女神！」「いつまでも、どこまでもかわいくてきれい」「永遠に美しいテヒ様」「なんて美しいの！」などの声があふれている。

キム・テヒは２００４年のドラマ「天国の階段」で主役のチェ・ジウをとことんいじめる義理の妹役を演じ大ブレーク。次々とヒット作に出演し、１１年には「僕とスターの９９日」で西島秀俊と共演した。私生活では１７年１月に歌手のＲａｉｎ（ピ＝４３）と結婚。同年１０月に長女、１９年９月に次女を出産した。その美ぼうから「韓国で最も美しい女優」と評されている。