◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日 ▽２回戦 日大三３―２豊橋中央（１１日・甲子園）

初出場の豊橋中央が日大三に敗れ、３回戦進出を逃した。

“豊橋中央のアントニオ猪木”として話題を呼んだ先発の高橋大喜地投手が８回４安打３失点。２―２の８回に勝ち越しソロを許し、初戦で３カウントとなった。

試合３日前には父・勝由さんから猪木のＬＩＮＥスタンプが送られ、５回２死一、二塁からはアゴを突き出す猪木ばりの気合をみせたほか、打席では猪木の入場曲「炎のファイター」が流れるなど猪木一色の初甲子園を振り返り「自分たちが楽しんで、お客さんを楽しませるプレーができたと思う。それが誇りです」と胸を張った。

好きな言葉は１９９０年２月１０日、新日本プロレス・東京ドーム大会のメイン試合（アントニオ猪木＆坂口征二ＶＳ橋本真也＆蝶野正洋）前の控室で元テレビ朝日アナウンサーの佐々木正洋さんが「もし負けるということがあると、勝負は時の運という言葉では済まないことになりますが」とマイクを向けた直後に放った「出る前に負けること考えるバカいるかよ」という言葉だ。「自分も負けると思って投げたことがない。絶対勝つという気持ちで投げているので当てはまるので好きです」と明かした。

この日の敗戦で中学時代のチームメートの横浜・阿部葉太外野手と聖地で対戦する夢は絶たれたが「戦いたかったけど戦えないのが悔しい。あいつは自分たちは応援しなくても勝つと思う。優勝するのをしっかり見届けます」と涙を浮かべた。