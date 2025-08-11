ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 岐阜県下呂市の一部地域に対して避難指示 岐阜県下呂市の一部地域に対して避難指示 岐阜県下呂市の一部地域に対して避難指示 2025年8月11日 20時43分 メ〜テレニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 土砂災害発生の危険性が高まったため、岐阜県下呂市の一部地域に対して避難指示（レベル4）が発令されました。 【対象地域】 羽根（393世帯） 野上（133世帯） 尾崎３区（151世帯） 下上呂（156世帯） 上上呂（134世帯） 奥田洞（73世帯） ※11日20時21分の時点 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 220人以上が犠牲に…13回の空襲受けた各務原市で戦争資料の企画展 岐阜 【戦後80年】 【戦後80年】消えゆく愛知の「幻の飛行場」ポツンと残るコンクリートの塊「戦争遺構」未来につなぐには… 2人死亡のグライダー墜落事故、原因は80歳パイロットの心臓病か 身体検査で捉えきれなかった“異変” 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 訪問介護, 大船, 在宅医療, 介護タクシー, 神事, 寺田屋, 墓, 長野, リハビリ