土砂災害発生の危険性が高まったため、岐阜県下呂市の一部地域に対して避難指示（レベル4）が発令されました。

【対象地域】

羽根（393世帯）

野上（133世帯）

尾崎３区（151世帯）

下上呂（156世帯）

上上呂（134世帯）

奥田洞（73世帯）

※11日20時21分の時点