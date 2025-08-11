◇パ・リーグ 西武5―4楽天（2025年8月11日 ベルーナD）

西武が延長10回に劇的なサヨナラ勝ちを収め、実に13カードぶりとなるカード勝ち越しを決めた。

9回に2点差を追い付いて延長戦に突入。延長10回は2四球にネビンの左前打で無死満塁とし、ベテランの炭谷が代打で登場した。

ここで炭谷は空振り三振。1死後にも途中出場の高松が空振り三振に倒れたが、最後は外崎が決めた。

楽天・鈴木翔の初球の直球を捉え、劇的なサヨナラ打を左前へ。ナインから盛大なウオーターシャワーで祝福された。

びしょ濡れでお立ち台に呼ばれた外崎は「（点を）取っては取り返して、また離されても諦めず。最終回に追い付いて、最後に勝ちきることができていい試合をファンの皆さんに見せられた」と激戦を振り返った。

5回にはデービスの一発に続いて2者連続の同点4号ソロを放っており「感触は凄い良かった」

そして最後のサヨナラ打は「2死に追い込まれたけど、僕が何とか決めてやるって気持ちで打席に入ったので、初球から打ちにいけた」と胸を張った。

この日は今季初めて右翼でスタメン出場。「外野の守備は）緊張します」と話したが、まさに大車輪の活躍だった。