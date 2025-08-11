◇パ・リーグ ロッテ3―5オリックス（2025年8月11日 ZOZOマリン）

ロッテが2試合連続で接戦を落とし4連敗。借金は今季ワーストを更新する「22」となった。

今季17度目の先発マウンドに上がったボスは粘りのピッチングを見せ5回92球を投げ1失点。しかし、6回に2番手として登板した小野郁が1死も取れずに2失点で降板した。

打線は1点取られた直後の4回に池田の犠飛と同点に。2点を奪われた直後には安田の右前適時打で1点を返した。そして2―3のまま迎えた9回に先頭の池田が左越えの二塁打で出塁。2死一、三塁から小川がマチャドの外角高めの156キロ直球を中前にはじき返し、土壇場で同点に追いついた。

ナインの執念で試合を振り出しに戻したが、延長10回に6番手でマウンドに上がった高野が死球で出したランナーを背負った場面で太田に痛恨被弾。結局2点差で今季99試合目を落とし、59敗目を喫した。

▼ボス 今日は風との闘いもあって難しさもあったけど、ストレート、スライダーとボールの強さも戻ってきている感覚はあった。その中で4回に失点した場面、3―2からの1球は悔いが残ります。（打球の当たった箇所は）グラブに当たってクッションになっていたし全然問題ないよ。

▼安田 打ったのは、真っすぐです。チャンスでランナーを還すことができて良かったです。

▼小川 打ったのはストレートです。追い込まれていたのでもう何とか食らいついていくだけと思っていました。