「5,000円以下でバッグ探している」人へ！【ハニーズ】で上品なの発見♡

上品なバッグが欲しいけど、ハイブランドには手が出しづらい……そんな40・50代の大人世代におすすめしたいのが、【ハニーズ】やその一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のバッグ。高級感のあるレザー調素材で、使い勝手のいいデザイン。それでいて5,000円以下という驚きの高コスパのアイテムが揃っています！ 賢くおしゃれを楽しみたい人におすすめの、上品バッグを紹介します。

おしゃれな配色がコーデをクラスアップ

【GLACIER lusso】「リップケース付配色バッグ」\4,980（税込）

クラシカルなレザー調バッグですが、新鮮に見えるのはパーツと本体の絶妙な配色ゆえ。アイボリーとブラウンの組み合わせのほかにも、ネイビー × ブラウン、ボルドー × ダークブラウン、グレージュ × ネイビーと、こだわりのカラーが揃います。シンプルなオフィスコーデにスタイリッシュな印象を添えてくれるはず。さらに可愛いリップケースも付いていて、持ち歩くのが楽しくなりそう。

使いやすさとモード感を両立したトートバッグ

【GLACIER lusso】「ハンドル2wayトート」\4,980（税込）

A4サイズがすっぽり入る縦型トートバッグは便利な反面、ものによってはラフな印象になってしまうことも。そんなイメージを覆してくれそうなのが、こちらのバッグ。「高級感のあるフェイクレザー素材」（公式サイトより）とマチ部分の配色で、シンプルながらもモードな雰囲気に。外側に付いたカードサイズのポーチのほかに、内側にもポケットが多数付いているので、小物が迷子になりにくいのも嬉しい！

切り替えデザインとテクスチャーで高見え

【ハニーズ】「切替ポケットショルダー」\2,980（税込）

表面と中面にたくさんのポケットが付いて、荷物の整理がしやすいショルダーバッグ。便利さを優先するとおしゃれは二の次に……というアイテムも多い中、こちらはスタイリッシュなデザインも忘れていません。扱いやすそうなレザー調でありながら、切り替えデザインとテクスチャーが高級感たっぷり。体になじみやすそうなフォルムなので、斜め掛けしてアクティブに使うのもおすすめです。

上品な台形フォルムはさまざまなシーンで活躍に期待

【ハニーズ】「軽量ハンドバッグ」\2,680（税込）

程よくコンパクトなサイズ感のハンドバッグは、お仕事や休日のお出かけなどさまざまなシーンで重宝しそう。台形フォルム & レザー調素材で高見えするうえに、約13cmのマチで正面からの見た目以上の収納力も期待できそう。カチッとしたスクエア型よりも形が決まりすぎていないので、暑い季節に欠かせない飲み物や日傘など、型崩れを気にせずポンポン入れられそうです。

